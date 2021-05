Turizem čaka na državne milijone za zagon panoge

V nadaljevanju preberite še:

Vlada naj bi danes spet pretresala rahljanje ukrepov za zajezitev epidemije, zato turistična in gostinska panoga od nje pričakujeta odpravo neživljenjskih in diskriminatornih ukrepov. Hkrati pozivata k takojšnjemu sprejetju interventnega zakona o turizmu. Kje se zatika pri sprejemanju zakona? Katere ukrepe predvideva zakon in koliko denarja naj bi za to namenila država?