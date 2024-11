Država Dolenjcem ni prispevala niti centa

V nadaljevanju preberite:

Po dobrem desetletju je deset dolenjskih in belokranjskih občin v Leskovcu v novomeški občini vendarle zgradilo obrat za mehansko in biološko obdelavo (MBO) odpadkov. Novi objekt s 6000 kvadratnimi metri površin in z letno zmogljivostjo obdelave 25.000 ton odpadkov bo poskusno enoletno obratovanje začel v začetku decembra. Naložba je stala 7,6 milijona evrov. Zaradi prekinitve že podpisane pogodbe za izvedbo projekta s konzorcijem podjetij Helector in Riko na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sodni postopek.