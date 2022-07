Država mora nadzirati cene komunalnih storitev

V članku preberite:

V zadnjem letu se oskrba z vodo, zbiranje odpadkov in zbiranje odpadnih voda glede na podatke državnega statističnega urada niso podražili. Podatki so do konca junija. Jeseni in prihodnje leto bi se to lahko spremenilo. Preverili smo, kakšno cenovno politiko načrtujejo po nekaterih komunalah.

Sebastijan Zupanc pravi, da so podražitve komunalnih storitev neizogibne, bodo pa spremembe od občine do občine različne, pač glede na naravne danosti, tehnologije in gostoto poseljenosti. V Kranjski Gori, denimo, je voda čista, ta priteče sama gravitacijsko. medtem ko morajo vodo na Primorskem prečrpavati, s čimer porabljajo električno energijo.