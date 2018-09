FOTO:Država prevzema sanacijo Ekosistemov

Obveščanje domačinov

Po dobrem letu dni območje ni sanirano. Foto Simona Fajfar

Gasili štiri dni

Novi minister za okolje in prostor Jure Leben, ki je za prvi terenski obisk izbral pogorišče odpadkov v podjetju Ekosistemi v občini Straža. Ob njem je župan občine Straža Dušan Krštinc. Foto Simona Fajfar

O obisku je bilo podjetje obveščeno. Foto Simona Fajfar

Zalog pri Straži – »Februarja se bo pričel odvoz materiala,« pravi novi minister za okolje in prostor, ki je za prvi terenski obisk izbral pogorišče odpadkov v podjetju Ekosistemi v občini Straža. Ker lastniki in vodstvo podjetja območja v več kot letu dni niso sanirali, minister obljublja, da bodo za to uporabili državni sanacijski interventni program.Kakšne so podrobnosti sanacijskega interventnega programa, s katerim naj bi odstranili odpadke v dolenjski podružnici celjskega podjetja Ekosistemi – gre za 5000 kubičnih metrov razsutih in 2000 ton embaliranih odpadkov -, minister Leben ni želel povedati, da jim ne bi kdo zapletel postopkov. Je pa z vsebino in časovnico interventne sanacije seznanil župana občine Stražain predstavnike civilne iniciative. »O vsem nas bodo obveščali,« pravi Dušan Krštinc., predstavnik civilne iniciative, pa je zadovoljen, da so po vsem tem času končno dobili konkretne podatke o ukrepih, tako da upa, da bo država v dogovorjenem roku izpeljala sanacijo.Ta naj bi bila, je dejal minister Leben, opravljena na račun podjetja, zato bodo predlagali tudi dopolnitev zakona o varstvu narave. S predlogom sprememb bodo že prihodnji teden seznanili predsednika vlade Marjana Šarca in poslanske skupine. Minister pričakuje, da bodo dobili podporo tudi v parlamentu. Spremembe zakona so naravnane tako, da bi lahko država hitreje reševala primere, kot so Ekosistemi.Od katastrofalnega požara, ki je izbruhnil 20. julija lani in kjer so gasilci območje gasili štiri dni, vaščane pa so morali zaradi gostega dima evakuirati za 24 ur, sta si ministrstvo za okolje in podjetje podajala argumente o sanaciji območja. V podjetju so vztrajali na tem, da je država blokirala vsa prizadevanja za odstranitev odpadkov, na ministrstvu pa so bili na stališču, da v podjetju zelo dobro vedo, kaj morajo storiti in da argumenti, zakaj tega ne storijo, niso prepričljivi.Na ministrstvu tudi preverjajo, ali podjetje še obstaja ali ne, spremenil pa se je tudi lastnik, ki naj bi bil po novem s Hrvaške. Ekosistemi na spletni strani niso dosegljivi,, ki je bil direktor Ekosistemov, pa je nedosegljiv tudi po telefonu. So pa bili v podjetju obveščeni, da bosta minister Leben in župan Krštinc prišla v Zalog s predlogom, kako problem rešiti, vendar je bilo območje podjetja ob obisku zaklenjeno in zapuščeno.Sanacijo bo vodila inšpekcija za okolje in prostor. »Inšpektor je v ponedeljek opravil inšpekcijski nadzor in ugotovil, da področje ni sanirano,« je razložila, glavna inšpektorica za okolje in prostor. Podjetje je imelo določen zadnji rok za sanacijo območja, 7. september, in ker tega niso izvedli, je inšpektorat o tem obvestil ministra. »Minister se je odločil za interventno sanacijo,« pravi Hržica.»Lokalna skupnost in prebivalci so že veliko plačali zaradi problemov z Ekosistemi, zato se mora država interventno odzvati in zadevo sanirati, da ne bo prišlo do nadaljnjega onesnaževanja,« pravi Jože Leben, ki je dodal, da je zanj bistveno, da bo lokacija v Zalogu sanirana in da bo država zagotavljala, da se taki primeri ne bodo več dogajali.