Državna volilna komisija sporočila podrobnosti o načinih glasovanja

Državna volilna komisija je sporočila podrobnosti glede glasovanje v tujini, glasovanja zunaj okraja stalnega bivališča, glasovanja po pošti in glasovanja na domu pri volitvah v državni zbor aprila letos.

Glasovanje v tujini

Volivci, ki začasno bivajo v tujini ali imajo tam stalno prebivališče, lahko glasujejo na diplomatsko-konzularnih predstavništvih ali po pošti iz tujine. Na enak način lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v tujini na dan volitev, vendar morajo o svoji nameri najpozneje do 24. marca o tem obvestiti Državno volilno komisijo (DVK). Vlogo za glasovanje na konzulatu ali po pošti iz tujine lahko volivec odda prek portala eUprava.

Glasovanje zunaj okraja bivališča

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na volišču omnia, posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije ali upravne enote. O tem morajo Državno volilno komisijo obvestiti najpozneje do 20. aprila. Vlogo za glasovanje v Sloveniji lahko volivec izseljenec odda prek portala eUprava.

Na volišču omnia lahko glasujejo tudi tisti, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja stalnega prebivališča. Tudi oni morajo DVK prek eUprave obvestiti do 20. aprila.

Glasovanje po pošti v Sloveniji

Glasovanje po pošti v Sloveniji je namenjeno volivcem, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, za invalide ter za osebe v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Če želi volivec glasovati po pošti, mora najpozneje do 13. aprila o tem obvestiti DVK. Če volivec odda vlogo za glasovanje po pošti, ne more glasovati na volišču. Invalidi lahko po pošti glasujejo na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih, vendar morajo tudi o tem obvestiti DVK in priložiti odločbo o priznavanju statusa invalida.

Volivci, ki jim bo pred volitvami zaradi okužbe odrejena izolacija, morajo vlogo za glasovanje po pošti, skupaj z ustreznim dokazilom, denimo izvidom o pozitivnem testu ali SMS-bvestilom o pozitivnem testu, vložiti pri okrajni volilni komisiji, najpozneje 18. aprila.

Glasovanje na domu

Volivci, ki zaradi bolezni ne morejo na volišče, lahko glasujejo na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu, skupaj s kopijo ustreznega zdravniškega potrdila, mora volivec prek eUprave vložiti pri okrajni volilni komisiji najpozneje do 20. aprila.