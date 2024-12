Dvakrat več kršitev kot v vsem letu lani

V nadaljevanju preberite:

Inšpektorat za delo je do 27. novembra letos ugotovil dvakrat več kršitev zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, kot so jih v vsem letu lani, kar je predvsem posledica lanskih zelo odmevnih sprememb zakonodaje, ki pa jo, kot kaže, v bližnji prihodnosti čakajo novi posegi. Socialni partnerji naj bi se v petek na seji ekonomsko-socialnega sveta poskušali uskladiti o modifikaciji za delodajalce najspornejših členov.