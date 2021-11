Dve tretjini poslancev bosta finančno kaznovani

V nadaljevanju preberite:

Poslovnik državnega zbora natančno določa upravičeno odsotnost poslancev, med razlogi za odhod z dela zagotovo ni dejstvo, da se jim ne ljubi poslušati razprav kolegov. Oktobra sta z izredne seje, ki jo je zahtevala opozicija, neopravičeno odšli dve tretjini poslancev in že tedaj je predsedujoči Jože Tanko (SDS) napovedal finančne kazni. Doslej so se na odločitev o odvzemu dneva zaslužka pritožili trije poslanci. Ali so med njimi tudi člani največje koalicijske stranke ni znano, saj o tem molči. Kaj še razburja v parlamentu?