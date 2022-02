Dvom o pravičnosti sistema še 30 let po vojni

V nadaljevanju preberite:

V osamosvojitveni vojni leta 1991 je enega od staršev izgubilo 20 otrok. Država se jim skuša simbolično oddolžiti s pavšalno odškodnino. Čeprav ni odškodnine, ki svojcem lahko povrne izgubo bližnjega, je hvale vreden poskus vlade, da se simbolno oddolži svojcem za največjo žrtev za domovino, dobil veliko podporo poslancev.

Pravice iz različnih veteranskih statusov v Sloveniji sicer uživa 68.399 ljudi, to bo državo letos stalo skupaj 35 milijonov evrov. Veterani, ki so z orožjem branili domovino, so večinoma upravičeni do plačila dodatnega zavarovanja in za večino je to dovolj. Moti pa jih, da uživajo natanko enake pravice kot delovni obvezniki, ki so takrat zgolj hodili v službo in niso tvegali nič.