DZ naj bi Andrijaniča za ministra imenoval v petek

Nadaljevanje dosedanjih aktivnosti

Novi minister iz kvote NSi

Državni zbor bopredvidoma v petek imenoval za ministra brez listnice, pristojnega za digitalno preobrazbo.Vodja poslanske skupine SDSpričakuje zadostno število glasov že iz vrst koalicije. »Tudi v opoziciji, bi rekel, se strinjajo, da je digitalna preobrazba nujno potrebna za našo državo,« je povedal za STA.Predsednik vladeje predlog, da Andrijanič postane minister brez resorja, ki bo usklajeval delo ministrstev pri digitalni preobrazbi Slovenije, v DZ poslal v ponedeljek. V ta namen se ustanavlja tudi služba vlade za digitalno preobrazbo, so ob tem sporočili iz kabineta predsednika vlade.Po Krivčevih besedah gre za smiselno nadaljevanje dosedanjih aktivnosti. »Digitalna preobrazba je praktično na prvem mestu, kar se tiče prihodnjih strategij, in s tega naslova je tudi razumljivo, da je treba znotraj inštitucij na ravni vlade postaviti neko koordinacijo,« je dejal za STA. Imenovanje ministra, ki bo usmerjal digitalni prehod znotraj posameznih resorjev, se mu zdi korak v pravo smer.»Računam, da bo to minister, ki bo imel pooblastila, da bo lahko koordiniral posamezna ministrstva na področju prehoda v digitalno družbo,« je bil jasen Krivec. Andrijanič je po njegovem prepričanju primeren in sposoben kandidat.Zaslišanje pred pristojnim odborom DZ naj bi bilo v petek dopoldne, popoldne pa že pričakuje, da bo mogoče sklicati izredno sejo DZ, na kateri bi kandidata potrdili. Morebitna podpora iz vrst opozicije bi Krivca sicer pozitivno presenetila, a pričakuje, da bo Andrijanič dobil zadosti glasov že iz vrst koalicije.»Podpora iz opozicije, pa bo seveda nekakšen pozitiven signal,« je še dejal Krivec, ki sicer opaža, da se tudi v opoziciji zavedajo pomena digitalne preobrazbe.Novi minister bo prihajal iz kvote NSi, kar so na Twitterju že potrdili tudi v stranki. Kot je dejal Krivec, se bo s tem na nek način tudi malo uravnotežilo neravnovesje na ravni vlade, kar se tiče kvot.Krivec pričakuje, da bodo na dnevni red petkove izredne seje DZ, katere sklic bodo predlagali v četrtek na kolegiju predsednika DZ, uvrstili tudi tretje branje predlogov zakona o orožju in zakona o pravilih cestnega prometa.»Mi bi radi, da se te zadeve do počitnic počistijo in s tega naslova bi v petek to lahko uredili,« je dejal.