Državni zbor potrdil zamrznitev cen šolskih malic

Državni zbor je na današnji seji s 76 glasovi za in nobenim proti podprl vladni predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki prinaša zamrznitev cen šolskih malic, oskrbnin v dijaških domovih ter bivanja v študentskih domovih.

Nov zakon je po navedbah vlade eden od ukrepov za blažitev draginje in predvideva ukrepe, ki bodo omilili posledice in vpliv visokih cen. Tako se cena šolske malice za učence in dijake v prihajajočem šolskem letu ne bo zvišala in bo ostala enaka kot v šolskem letu 2021/2022.

Zaradi zagotavljanja pozitivnega poslovanja šol pa se bo osnovnim in srednjim šolam razlika med stroški in staršem zaračunano ceno malice krila iz državnega proračuna, iz katerega bodo v letošnjem letu namenili štiri milijone evrov, v prihodnjem pa 14 milijonov.

Zakon predvideva tudi ukrepe za omilitev posledic in vpliva visokih cen predvsem energentov in se zato za tekoče študijsko leto določa najvišja cena bivanja študentov z dodeljeno subvencijo v javnih študentskih domovih, javnih dijaških domovih in zasebnih študentskih domovih.

Tako bodo dijaki in študenti, ki bivajo v dijaškem domu, v tem šolskem letu plačali oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je veljala od januarja do konca avgusta. V študentskih domovih pa bo fiksno določena cena bivanja.

Zakon bo veljal od 1. septembra letos, torej za nazaj.