Elerjeva in Oštir imenovana za petletni mandat

Kolegij evropskega javnega tožilstva (EPPO) je danes imenoval Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja za slovenska evropska delegirana tožilca za petletni mandat, tako kot vse preostale evropske delegirane tožilce, je tožilstvo sporočilo na twitterju.

Vlada je sicer predlagala, da bi bilo njuno imenovanje začasno, dokler ne bodo uspešno končali nacionalnega dela postopka imenovanja kandidatov. V EPPO so takrat pojasnili, da država imenuje kandidate, nato pa kolegij tožilstva odloči, ali jih imenuje ali ne. Predsednik društva državnih tožilcev Boštjan Valenčič je za Televizijo Slovenija takrat dejal, da je postopek izbire zaključen in da bodo dokončno izbiro opravili v Luksemburgu. »Pojma začasnosti zakon o državnem tožilstvu ne pozna,« je dodal.

Spomnimo, ministrstvo za pravosodje je še pod vodstvom Lilijane Kozlovič poziv k vložitvi kandidatur za evropske tožilce objavilo 9. oktobra lani, Kozlovičeva je vmes zaradi nestrinjanja z vladnim sklepom o prekinitvi postopka odstopila z mesta ministrice. Tožilca pa sta vložila tožbo proti odločitvi vlade, ki je prvi postopek za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev razglasila za neuspešnega.

Upravno sodišče je ugodilo tožbi Frank Elerjeve in Oštirja in odpravilo sklep vlade, s katerim je prvi postopek za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev razglasila za neuspešnega. Sodišče je ugotovilo, da je bil izpodbijani sklep vlade povsem brez obrazložitve, s čimer so bile kršene ustavne pravice do enakega varstva pravic, do sodnega varstva in do pravnega sredstva, sta v svojem prvem odzivu komentirala Tanja Frank Eler in Matej Oštir, ki ju je državnotožilski svet pred meseci predlagal v imenovanje vladi.

EU je evropsko javno tožilstvo, pristojno za preiskavo, pregon in obtožbe v primeru kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU, vzpostavila junija letos. V projektu sodeluje 22 članic Unije, tudi Slovenija, ki do četrtkove odločitve vlade edina še ni imenovala evropskih delegiranih tožilcev.

Evropska glavna tožilka Laura Kövesi je v zadnjih mesecih večkrat opozorila, da zamude v Sloveniji ovirajo delovanje tožilstva, spodkopavajo njegovo učinkovitost pri zaščiti finančnih interesov EU in terjajo ukrepanje z vsemi razpoložljivimi sredstvi.