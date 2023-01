En dvig plač sproži plaz novih zahtev

V nadaljevanju preberite:

Minimalna plača letos bo 1202,36 evra bruto oziroma 878 evrov neto, torej sto evrov neto več, kot je znašala lani, je dokončno potrdil minister za delo Luka Mesec. Odgovor na vprašanje, kako bo po tem dvigu z drugimi plačami, vidi v pripravi novega plačnega modela in tudi prenovi plačnega sistema javnega sektorja, pri čemer pa zadnje dni vrstijo obljube o zviševanju različnim poklicnim skupinam, ki pa so sprožile plaz novih zahtev. Vse več je tudi vprašanj o posledicah, ki jih bo vse to imelo za javne finance.