Indeks enakosti spolov: Boljši kazalniki v politiki, slabši v znanju

Delež žensk s terciarno izobrazbo v Sloveniji presega delež moških, ta vrzel pa se je v zadnjem letu celo povečala. A se je, kljub skupnemu izboljšanju, država pri indeksu enakosti spolov za leto 2024 prav na področju znanja izkazala slabše kot leto prej, in sicer zaradi segregacije, ki jo analitiki opažajo tako v izobraževanju kot potem na trgu dela.

Evropski inštitut za enakost spolov (European Institute for Gender Equality – EIGE) po indeksu merjenja enakosti spolov, ki velja za orodje pri pripravi politik na tem področju, Slovenijo uvršča na 12. mesto med članicami EU s 70,1 točke od možnih 100. Po tem kazalniku, ki že od leta 2005 meri napredek in neenakosti, je najboljši rezultat dosegla Švedska, pred Dansko in Nizozemsko.