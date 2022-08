Energetska prenova je prednostna

Člani sveta UKC Ljubljana, ki so se danes v novi sestavi sestali drugič, so pregledali poslovanje bolnišnice, ki je polletje končala s skoraj 28 milijoni evrov presežka odhodkov nad prihodki in se seznanili še z nekaterimi drugimi perečimi temami - s prenovo glavne stavbe in načrtom začasne selitve pacientov v njej, s čakalnimi dobami, zdravljenjem covidnih pacientov in s transplantacijsko dejavnostjo.

Generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič je kot glavne razloge za bistveno povišanje odhodkov v prvih šestih mesecih letos izpostavil višje postavke za material, zdravila, storitve in stroške dela, podplačane storitve in že opravljen, vendar ne plačan program in storitve.

Čakalni seznami se daljšajo

Čakalni seznami vse daljši. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

UKC Ljubljana tačas vodi 368 čakalnih seznamov oziroma 1121 vrst zdravstvenih storitev, saj ima lahko en čakalni seznam več vrst le-teh. Na zadnji junijski dan je skupaj na vse zdravstvene storitve čakalo 105.873 pacientov, od tega nad dopustno čakalno dobo več kot polovica: 53.754 pacientov. V enem samem mesecu je številka zrasla za dobrih 3300 čakajočih. Na prvi pregled je nad dopustno dobo čakalo 19.179 pacientov ali 44,32 odstotka od skupno čakajočih na prvi pregled. Njihovo število se je v mesecu dni povečalo za 4,5 odstotka.

V UKC je skoraj sto covidnih bolnikov Medtem ko se UKC ves čas epidemije sproti prilagaja številu in potrebam zdravljenja covidnih bolnikov ter jim prilagajajo posteljne zmogljivosti, je bilo danes pri njih hospitaliziranih 96 covidnih pacientov, med njimi deset na intenzivni terapiji.

Energetska prenova še pred zimo

Svet zavoda se je seznanil in se strinjal z vsebino dopisa, ki ga je glede energetske in notranje obnove glavne stavbe UKC strokovni svet pod predsedstvom prof. dr. Jadranke Buturović Ponikvar naslovil na ministrstvo za zdravje. Hkrati so se seznanili tudi z dokumenti o načrtu gradenj in selitev, ki jih je UKC prav tako poslal ministru za zdravje Danielu Bešiču Loredanu.

Spodbudni podatki o transplantacijski dejavnosti Po podatkih doc. dr. Ivana Kneževiča, strokovnega direktorja Kirurške klinike, je UKC v prvih sedmih mesecih izvedel 72 transplantacij organov, med njimi 38 ledvic, 18 src, 9 jeter, 6 pljuč in eno trebušno slinavko, kar nas glede na število prebivalcev uvršča v svetovni vrh; predvsem velja to za presaditve src.

Spomnimo, da je usklajen načrt selitve bolnikov v glavni stavbi po četrtinah – selitev je povezana z energetsko sanacijo - vodstvu UKC naložilo prav ministrstvo za zdravje in da se je rok iztekel v ponedeljek. V dopisu strokovni svet zagotavlja, da so v UKC storili »vse, da se energetska sanacija realizira - prednostno zaradi bolnikov«, ki jih letno hospitalizirajo kar okrog sto tisoč. Že poleti so pričakovali intenzivna gradbena dela, ki pa iz različnih razlogov niso bila izvedena. Zato strokovni svet predlaga, da energetska sanacija steče prednostno - še pred jesenjo oziroma zimo ter da izkoristijo zanjo predvidena evropska sredstva, saj UKC nujno potrebuje nova okna in izolacijo stavbe še pred zimo, prav tako tudi boljše prezračevanje in dvigala. Z notranjo obnovo pa bi nadaljevali, predlagajo, po zagotovitvi rezervnih prostorov v začasni bolnišnici na mestu stare nevrološke klinike in na Vrazovem trgu, po trenutni obnovi negovalne bolnišnice.

Direktor UKC Jožže Golobič. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Projekt Covid-19 celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital je sicer v celoti financiran iz evropskih sredstev, iz sklada za okrevanje in razvoj, v višini skoraj 48,5 milijona evrov (z DDV); na razpis se je prijavil le en ponudnik - družba GH Holding. Projekt prenove, ki ga sestavljata energetska sanacija in projekt notranje prenove in ki ju bo oba izvedel isti izvajalec, podjetje GH Holding, je že pred časom pod lupo vzela tudi protikorupcijska komisija. Kot smo v Delu že poročali, je direktor UKC Jože Golobič potrdil, da so posel oddali po principu D&B, Design&Build, kot razlog pa je navedel porabo evropskih sredstev, s katero so vezani na določen rok. Navedbe o pomanjkljivostih izvedbe projekta v UKC zavračajo. V primeru, da bi morali zaradi morebitnih nepravilnosti zaustaviti energetsko sanacijo, bi bilo ustavljeno tudi črpanje evropskih sredstev.