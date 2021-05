Energija, ki napaja vaš dom, naj bo okolju prijazna

Brezskrbno in okolju prijaznejše bivanje

Pika na i: elektrika iz vetra, sonca in vode

Trajnostno delovanje je namreč vtkano vPetrolovega delovanja, pojasnjujejo v podjetju. Zato strankam ponujajo najsodobnejša goriva z manj emisijami, spodbujajo okolju prijaznejšo mobilnost, soustvarjajo energetsko učinkovita mesta, podjetja in domove, delež obnovljivih virov energije pa povečujejo tudi v naših domovih.V Petrolu že vrsto let vlagajo v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije ter tako prispevajo k doseganju zavezujočih evropskih ciljev in k lepši prihodnosti vseh nas.Z vetrnimi elektrarnami, na primer, v Petrolu že zdaj proizvedejo za 35.000 povprečnih gospodinjstev nizkoogljične energijie, v njihovi ponudbipa najdete še sončne elektrarne in druge okolju prijazne energetske rešitve, kot so toplotne črpalke. Tovrstne rešitve za svoje delovanje uporabljajo naravne vire in tako doprinesejo k bolj trajnostnemu bivanju, ki je poleg tega še prijazno do denarnice. In, seveda, popolnoma prilagojeno potrebam posameznega gospodinjstva!Petrolove sončne elektrarne tako danes napajajo že več kot 650 slovenskih domov, od Primorske do Prekmurja, slovenske gospodinjstva pa ogreva in hladi že več kot 2500 toplotnih črpalk, kupljenih pri našem največjem energetskem podjetju.Da bi dodali še piko na i okolju prijaznejšemu bivanju, bodo v Petrolu od zdaj pa do septembra svojim odjemalcem ponujali zgolj električno energijo, ki je nastala iz obnovljivih virov – moči vetra, sonca in vode.Obstoječim odjemalcem in vsem, ki bodo naše preklopili, bodo zagotovili kar: 121 milijonov kWh elektrike iz energije vetra, 60 milijonov kWh elektrike iz energije sonca in 60 milijonov kWh elektrike iz energije vode.Poleg elektrike iz obnovljivih virov, ki jo proizvedejo sami, bodo delež zelene elektrike povečali z dokupom trajnostne elektrike, proizvedene drugje. Da gre res za elektriko iz vetra, sonca in vode, pričajo mednarodna potrdila o izvoru, na katerih je zavedeno, kdaj, kje in kako je bila energija proizvedena.Načrtujejo, da bodo s tem izpuste CO2 zmanjšali za 142.000 ton, radioaktivne odpadke pa za 289 kilogramov, še dodajo v podjetju. Verjamejo, da se, čeprav je do končnega cilja, okolju prijaznejše družbe, še daleč, prav vsako naše dejanje, tudi prižig televizorja ali luči in razmislek o tem, kakšna elektrika priteka v našo vtičnico, lahko sešteva v skupno nizkoogljično prihodnost.Naročnik oglasnega sporočila je Petrol d.d.