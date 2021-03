Enkrat redni profesor, vedno redni profesor

V nadaljevanju preberite:

Dva profesorja, Matjaž Tribušon na AGRFT in Igor Pribac na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki sta v zadnjem mesecu po očitkih o spolnem nadlegovanju študentk izgubila predavateljski mesti, še naprej vzbujata številna vprašanja. Koliko univerzitetnih profesorjev izgubi svoj položaj, kakšni so habilitacijski postopki, kakšno je razmerje med kvalitativnimi in kvantitavnimi kriteriji in kako močan je pri vsem skupaj glas študentov. Stvari se zdijo na prvi pogled preproste, a so daleč od tega. Predvsem pa so skrite očem javnosti. Postopki so namreč tajni.