Epidemiološke razmere ne upravičujejo bližnjic

Uradni list, obstoj pravne osnove, potreba po presoji sorazmernosti ukrepov morajo biti upoštevani tudi v sedanjih posebnih razmerah. Tudi, ali pa še posebej sedaj, je treba preučiti, kako bo, denimo, zaprtje šol vplivalo na otroke s posebnimi potrebami, je nevarnost epidemije tako velika, da upravičuje odtegnitev šolanja v šolah tudi za te otroke ... To moramo razumeti podporniki cepiv in njihovi nasprotniki, podporniki omejitev druženja in nasprotniki.