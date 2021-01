Erjavec: Konstruktivno nezaupnico bomo vložili 15. januarja

Predsednik Desusa in morebitni kandidat za mandatarja koalicije Kulje napovedal, da bodo konstruktivno nezaupnico vložili čez deset dni, 15. januarja. Pričakuje 43 poslanskih podpisov, kot je znano, jih za uspeh potrebujejo 46.Povedal je še, da aktualni kmetijski ministeriz Deusove kvote z nadaljevanjem dela v Janševi vladi krši statut stranke. Po Erjavčenih besedah bodo Podgorška obravnavali organi stranke.Da Erjavca ne podpirajo za mandatarja morebitne nove vlade, so mu pred prazniki sicer po poslanski skupini SMC sporočili tudi po seji sveta stranke, najvišjega organa med kongresoma. A pritiski na njihove poslance se bodo po ocenah predsednika SMCne glede na to nadaljevali.