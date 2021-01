Erjavec razmišlja o začasnem umiku kandidature

FOTO: Blaž Samec/Delo

Prvak Desusase s predsedniki strank Kula pogovarja o tem, da bi zaradi okužb s koronavirusom v DZ začasno umaknil soglasje k imenovanju za mandatarja. To je za STA potrdila predsednica SAB, ki pa Erjavcu predlaga, da počakajo na torkov kolegij predsednika DZ, saj mora po njenem prepričanju rešitev najti vodstvo DZ.Kot je Erjavec dejal za TV Slovenija, trenutno zbira pravna mnenja o možnosti začasnega umika soglasja h kandidaturi, odločitev pa bo sprejel še danes.Bratuškova pa Erjavcu predlaga, da počakajo na torkov kolegij predsednika DZ, na katerem bodo sicer sprejeli odločitev o sklicu izredne seje. Na njej naj bi poslanci odločali o konstruktivni nezaupnici. Po kolegiju naj se sestanejo stranke Kula in pogledajo, kako naprej, je dodala Bratuškova.Skupina 42 poslancev je v petek vložila predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Erjavcem. Podpise pod predlog so prispevale poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB ter trije poslanci Desusa. Da bi predlog uspel, ga mora na tajnem glasovanju podpreti najmanj 46 poslancev.V soboto pa se je izvedelo, da je direktor Sove Janez Stušek, ki se je v petek udeležil seje Knovsa, na kateri je bil skupaj z devetimi poslanci, okužen z novim koronavirusom . Med tistimi, ki so imeli tvegan stik, so tudi štirje poslanci predlagateljic konstruktivne nezaupnice.Poslovnik DZ in ustava sicer določata, da mora po vloženi nezaupnici državni zbor volitve novega predsednika vlade izpeljati v sedmih dneh. Torej je zadnji skrajni rok za izpeljavo seje ta petek, je pojasnil predsednik DZZorčič verjame, da bo datum seje ostal sreda. Po njegovi oceni namreč prestavitev seje, na primer na petek, ne rešuje težave poslancev, za katere bi se na testiranju morebiti izkazalo, da so okuženi z novim koronavirusom.DZ lahko z večino vseh poslancev odloči tudi drugače in rok glasovanja raztegne na 30 dni, a Zorčič dvomi, da se bo to dejansko zgodilo, ker se tudi čez 30 dni lahko zgodi kakšna potencialna okužba ali tvegan stik.Poslovnik državnega zbora pa ne omogoča, da bi poslanci tajno glasovanje lahko izpeljali v sklopu seje na daljavo, je še pojasnil Zorčič.