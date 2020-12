Erjevec ni prišel na koalicijski sestanek

O sedmem protikoronskem zakonu vlada še ne bo odločala

Predlog sedmega protikoronskega zakona, ki bo prinesel dodatno pomoč gospodarstvu in najbolj ranljivim skupinam prebivalstva v epidemiji covida-19, sicer ni bil na dnevnem redu današnje seje vlade, je bilo pa iz dopoldanske napovedi Janše pričakovati, da bi lahko dnevni red razširili s predlogom zakona, če bi se pred sejo o njem uskladili koalicijski partnerji.

Desus bi še naprej imel kmetijski resor

V SAB podprli vložitev konstruktivne nezaupnice

Pred današnjo sejo vlade bi se morali dobiti vsi predsedniki koalicijskih strank, toda udeležbo je zavrnil predsednik Desusa, ker »bodo jutri na organih stranke obravnavali položaj stranke Desus v koaliciji«. Novico je na twitterju sporočil predsednik vlade, toda to je bilo jasno že podnevi.Kot vse kaže, je Desus vedno bližje odhodu iz koalicije. Kmetijski minister iz vrst Desusapred četrtkovo razpravo organov sicer še ni odločen o podpori izstopu stranke iz vlade. Po njegovem mnenju si Desus zasluži enotnost. A še ni jasno, kako bodo ravnali poslanci.V primeru oblikovanja nove vlade si Podgoršek želi, da Desus ohrani vodenje kmetijskega resorja. Če mu bodo to zaupali, bo ta resor, kjer vidi še veliko izzivov, z veseljem vodil tudi v prihodnje.Erjavec je že takoj po izvolitvi javno pojasnil, da ne namerava biti član Janševe vlade, a da pričakuje vabila na koalicijske sestanke. Kot je pojasnil, je bil prvič vabljen na koalicijsko srečanje, a se je opravičil. Po njegovem mnenju udeležba ni smiselna.Izvršni odbor stranke SAB je sicer na torkovi seji podprl vložitev konstruktivne nezaupnice, saj je po njihovi oceni škodljivo vlado premierja Janeza Janše treba čim prej zamenjati. Od opozicijskih partneric, strank LMŠ, SD in Levica, pa pričakujejo hitro določitev skrajnega roka za vložitev nezaupnice.Kot so sporočili iz stranke, so na seji opravili temeljito razpravo o razmerah v državi. Njihova enotna ugotovitev je, da je vlada »boj z epidemijo popolnoma zavozila«. Po njihovem mnenju je Slovenija zato na vrhu lestvice umrlih na dan, javno zdravstvo poka po šivih, prav tako se ne izboljšujejo nobeni drugi podatki.