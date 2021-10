Evropska mesta so lepa, kazijo jih avtomobili

V nadaljevanju preberite:

Evropska mesta so lepa, pravi Maria Tsavachidis, direktorica združenja za urbano mobilnost pri Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (EIT), vendar jih onesnažujejo promet in stavbe. Ljudje se selijo iz mest, kar je žalostno, mesta ne bi smela biti lepa samo za obisk, temveč tudi za življenje. Slovenija ima več malh za financiranje drugačne poti, posebej za povečanje inovativnosti.

Promet izpusti 30 odstotkov toplogrednih plinov in še več delcev v zraku. Lani so opravili raziskavo, ki je ugotovila, da je bilo 30 milijard evrov porabljenih za čistejši promet, pa emisije še kar rastejo, cilji torej niso doseženi, je povedala Maria Tsavachidis na konferenci EIT Urbana mobilnost, ki je prišla tudi v uradni program slovenskega predsedovanja svetu EU.

Dodala je, da si še enega takega investicijskega vala ne smemo privoščiti, saj je treba ukrepati hitro, kar je tudi cenejše kot čakanje. Tudi evropski načrt, da bi do leta 2025 emisije v prometu zmanjšali za 55 odstotkov, do 2035 pa povsem odpravili, se ji zdi nekoliko prepozen.