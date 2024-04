Evropska unija med globalnimi izzivi in čezmejnim povezovanjem

Novinarka Dela Nataša Čepar in sodelavec Metine liste Aljaž Pengov Bitenc bosta v četrtek, 18. aprila, ob 18. uri na okrogli mizi v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru z gosti razpravljala o vlogi Slovenije in EU v svetu, o globalnih izzivih in priložnostih za EU, o vprašanju strateške neodvisnosti EU, trajnostnem razvoju in predvsem o pomenu čezmejnega povezovanja.

Odgovore bosta iskala skupaj s predsednico uprave Luke Koper Nevenko Kržan, rektorico Univerze na Primorskem Klavdijo Kutnar, dekanom Fakultete za pomorstvo in promet UP Petrom Vidmarjem, senatorko Italijanske republike in predstavnico slovenske skupnosti v italijanskem parlamentu Tatjano Rojc ter evropskim poslancem Matjažem Nemcem.