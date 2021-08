Fajonova: Pripravljamo interpelacijo Kustečeve

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je sicer včeraj prek twitterja sporočila, da je okužena z novim koronavirusom. »Covid-19 ne izbira. Od sobote dalje sem v samoizolaciji, danes potrjen pozitivni izvid. Vse aktivnosti za varen začetek šole tečejo nemoteno dalje,« je zapisala.

Predsednica SDje po sestanku voditeljev štirih opozicijskih strank napovedala vložitev interpelacije ministrice za izobraževanje. Vložili bi jo lahko v tednu dni, glavni očitek pa se nanaša na dejstvo, da 14 dni pred začetkom novega šolskega leta še vedno ni jasno, kako bo potekal pouk.»Ministrice že leto in pol kot da ne bi bilo,« je dejala Fajonova v izjavi novinarjem po sestanku prvakov strank SD, Levica, LMŠ in SAB.To sicer ni edina interpelacija, o kateri razmišljajo v četverčku strank. Doletela bi lahko tudi ministra za okoljeinterpelacijo proti njemu naj bi po vedenju Fajonove spisali v LMŠ, v poslanski skupini SD pa naj bi se o tem odločali prihodnji teden. Ostali prvaki strank izjav niso dajali.Kustečeva je letos sicer eno interpelacijo že prestala. Sredi marca je na glasovanju v DZ ministrico podprlo 41 poslancev iz vrst njene SMC, koalicijskih SDS in NSi, poslanca manjšin in en iz DeSUS. Za interpelacijo oziroma njen odhod pa se je zavzelo 38 poslancev iz vrst predlagateljic LMŠ, SD, Levice in SAB. Da bi s predlogom uspeli, bi morali zbrati 46 glasov.