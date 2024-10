Farmacevtka zaradi ugovora vesti občanki ni izdala kontracepcijskih tablet

Portal lendavainfo.com poroča o težavi, s katero se je soočila ena njegovih bralk. V Sloveniji, ne kje drugje. V lekarni Pomurskih lekarn v Lendavi je pričakovala, da bo z veljavnim receptom zlahka prišla do kontracepcijskih tablet, a ji teh tamkajšnja farmacevtka ni hotela predati.

Predati jih ni želela zaradi ugovora vesti, navaja portal, ki dodaja, da je bila bralka takšnega odnosa, ki ga je zaposlena v lekarni utemeljevala z lastnimi verskimi načeli, deležna že tretjič.

Portal lendavainfo.com se je, kot navaja, obrnil na Pomurske lekarne in od teh prejel splošen odgovor, v katerem so zapisali, da institut ugovora vesti opredeljuje slovenska ustava. »Farmacevtski strokovni delavec ima kot zdravstveni delavec, skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, zakonsko utemeljeno pravico do ugovora vesti,« so zapisali in dodali, da delavcev zaradi takih razlogov ne sankcionirajo.

V Pomurskih lekarnah so navedli še, da ne morejo presojati niti o upravičenosti ali neupravičenosti instituta ugovora vesti. A da bodo zagotovili, da pravica ugovora vesti ene izmed sodelavk nikakor ne bo omejevala pravice pacientov do pravilne in varne uporabe zdravil.

Konkretnejši je bil župan Lendave Janez Magyar. Portalu je podal mnenje, da takšna oseba na lekarniškem okencu ne more službovati. »Vodstvo omenjenega zavoda bi lahko trezno razmišljalo in takšno osebo odstranilo od poslovanja s strankami,« je prepričan.