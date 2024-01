Fides: Čas teče na škodo pacientov, žogica je na vladni strani

Danes poteka splošna stavka zdravnikov in zobozdranvikov. Glavni razlog za zdravniško stavko, ki so jo v Fidesu napovedali 18. decembra, je neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov.

Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zaposlenih v zdravstvu, tudi zdravnikov, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je vladno pogajalsko skupino obvestil, da zaradi poteka stavke in zadržanosti predstavnikov sindikata in pogajalske skupine na terenu pogajanj v predlaganem terminu, torej danes ob 14. uri, »objektivno ni mogoče izvesti«. Predlagajo kasnejšo uro ter izvedbo tokratnih pogajanj »na daljavo«. Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v sindikatu, so danes ob 10.35 prejeli vabilo na pogajanja ob 14. uri. Skupaj z vabilom pa so bili seznanjeni tudi s sklepom vlade o imenovanju pogajalske skupine.

Vladno stran so obvestili, da zaradi poteka stavke pogajanj v tem terminu ni možno izvesti, in prosili, da jim čim prej posredujejo vladna izhodišča, iz katerih bo razviden mandat v ponedeljek imenovane pogajalske skupine, da bodo lahko z njimi pred srečanjem seznanili glavni stavkovni odbor, ki predstavlja pogajalsko skupino Fidesa. Kot so navedli, so vladna pogajalska izhodišča nato z opravičilom vodje vladne pogajalske skupine naknadno prejeli ob 11.55.

Glavni stavkovni odbor se bo na daljavo sestal danes ob 15. uri. V Fidesu pa so pojasnili, da so pripravljeni na srečanje z vladno pogajalsko skupino že danes, takoj po zaključku seje glavnega stavkovnega odbora sindikata. Tako so vladni pogajalski skupini predlagali, da pogajanja začnejo predvidoma po 17.30 in da pogajanja izvedejo »na daljavo«, torej preko spletnih komunikacijskih orodij.

Damjan Polh, predsednik Fidesa, je pojasnil, da želi Fides zgolj to, kar je vlada napovedala: ustanovitev posebnega plačnega stebra za vse zaposlene v zdravstvu.

Zdravniki poudarjajo, da se je zdravniški sindikat Fides pogajal z vlado 455 dni, a to ni prineslo nobene rešitve. Cilj stavke je oblikovanje posebnega plačnega stebra za vse zaposlene v zdravstvu, ki ga je vlada Roberta Goloba napovedala v začetku mandata. Ali oblikovanje pogajalske skupine na sinočnji dopisni seji vlade zadostuje, da zdravniki po današnji opozorilni stavki 15. januarja ne bodo pričeli s pravo stavko, ki so jo napovedali?

»Ob omenjanju te pogajalske skupine mi gre na smeh. S to pogajalsko skupino smo se razšli 20. decembra. V petih minutah smo ugotovili, da nimamo skupnih točk, oni pa ne mandata, da bi karkoli odločili. Ponovno omenjanje te skupine me navdaja z velikim skepso,« je dejal Damjan Polh, predsednik Fidesa. Povedal je, da so izvedeli, da se je vlada odločila ponovno za pogajalsko skupino dobesedno tik pred dvanajsto, sinoči tik pred polnočjo. »Zelo smešna poteza,« ocenjuje Polh. Kaj so zdravniki pričakovali?

»Pričakovali smo avtoriteto, pričakovali smo ministrico za zdravje, ker menimo, da če pride do resnih pogovorov, se morajo zaključiti za pogajalsko mizo, ne pa iskati kasneje nekih konsenzov. Mi bomo imeli mandat za odločitve, z glavnim stavkovnim odborom bomo vedno na zvezi in se bomo lahko takoj odločili.Čas teče na škodo pacientov, a žogica je na vladni strani. Več kot tri tedne smo čakalni na odziv vlade,« je povedal sogovorec. Kaj zdaj zdravniki pričakujejo od vlade?

»V stavkovne zahteve smo prevedli, kar naj bi vlada podpisala. To so sporazumi, za katere so se oni obvezali, sami so si postavili roke in sami jih kršijo. Kršili so vse, kar se kršiti da: roke, ki so jih postavili, kršili so odgovor na ponudbo našega aneksa h kolektivni pogodbi in kršili so zakon o stavki, ker se niso odzvali več kot tri tedne. Mi smo ves čas dajali pobude, sporočali svoje proste termine, bili smo pripravljeni tudi čez praznike, če bi se mogoče odločili za pogovor z nami, a se niso,« je pojasnil predsednik Fidesa.

Zdravnike je posebej presenetila popolna ignoranca vlade do zdravnikov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zdravnike je posebej presenetila popolna ignoranca vlade do zdravnikov. »Podučil sem se pri strokovnjakih in so mi povedali, da je tako ignoriranje enega od dveh partnerjev najhujša oblika psihičnega pritiska, to je psihično nasilje. In to je podlo. Vlada mora biti verodostojna, spoštovati mora določena pravila, predvsem pa, če smo pravna država, mora upoštevati, kar je podpisala.Mi se moramo podpisanega držati, naj se tudi oni,« je dejal sogovorec.

Fides opaža nemir pri drugih sindikatih. »Zdaj vidimo neko nervozo pri drugih sindikatih, slišimo, da naj bi preložili tisti sporazum, ki so ga izpogajali in parafirali tik pred novim letom, saj se mnogi sindikati ne strinjajo z vsebino. Najbrž drugisindikati čakajo, kaj se bo vlada odločila narediti z zdravniki, s sodniki in tožilci. V to kaotično stanje se je spravila vlada sama,« je dejal.

Kaj je cilj zdravniške stavke? V katerem primeru bi za ponedeljek napovedano stavko odpovedali?

»Naš cilj je zdravstveni steber. Torej posebna ureditev plačnega sistema za zdravstvo. To je zelo pomembno, saj opažamo, da javno zdravstvo razpada, ker je kadrovsko podhranjeno. Danes smo dobili podporo inženirjev sevalcev, tudi podporo sindikata zdravstvene nege. Vidijo, da je naša pot prava in bi se nam z veseljem pridružili. Želimo plačni zdravstveni steber za vse zaposlene v zdravstvu, ne zdravniškega stebra. Naša želja je, da obravnavajo zaposlene v zdravstvu ločeno in mislim, da smo na pravi poti. Želimo zaveze koalicije, da bo to storila,« je dejal Polh, ki ne vidi možnosti, da napovedane zdravniške stavke v ponedeljek ne bi bilo. In pacienti?

»Četudi se bo pacientom naša stavka poznala, naj malo potrpijo, ker je to za njih dobro. Zdravstveni sistem tak kot je, ni dober. Vsi mi bi želeli, da na stara leta ne bi dodatno plačevati kakšnim konkurenčnim zavarovalnicam, menimo, da bi vse lahko reševali kot skupno. Nič nimamo proti konkurenčnim zavarovalnicam, a javno zdravstvo z bogatim naborom storitev je potrebno in ga je treba ohraniti. Nisem proti privatizaciji, mislim, da je to komplementarna veja, ki lahko pomaga, da se čakalne vrste skrajšajo. A za večino državljanov je pomembno javno zdravstvo, in to visoko kakovostno, kot ga izvaja UKC.

Ministrica za zdravje je poudarila, da se vlada sicer želi z zdravniki pogajati v okviru centralnih pogajanj in doseči dogovor o novem zdravstvenem plačnem stebru. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Stavka po mnenju ministrice nepotrebna, pogajanja bodo že danes

Današnja stavka zdravnikov in zobozdravnikov je po mnenju ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel nepotrebna. Potem ko je vlada v ponedeljek vendarle imenovala pogajalsko skupino, je po besedah ministrice verjetno, da se bodo pogajanja z zdravniškim sindikatom Fides začela že danes. Meni, da je dogovor mogoče doseči v zelo kratkem času.

Ministrica je poudarila, da se vlada sicer želi z zdravniki pogajati v okviru centralnih pogajanj in doseči dogovor o novem zdravstvenem plačnem stebru. Vladna stran si po njenih besedah želi k pogajanjem pristopiti zelo konstruktivno, da ne bi prišlo do zaostrovanja. »Verjamem, da na obeh straneh premoremo toliko volje in energije, da bomo ta korak naredili in da zaostrovanje ne bo potrebno,« je poudarila. Po njenih besedah pogajanja vedno potekajo tako, da je treba nekje popustiti, nekje pridobiti in najti skupno stališče.