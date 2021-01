Filozof Igor Pribac čaka na odločitev senata univerze

Na ljubljanski univerzi (UL) se je ob 14. uri začela seja senata, na dnevnem redu katere bo pod točko 16 obravnavana tudi pritožba filozofana oktobrsko odločitev filozofske fakultete, da se mu habilitacijskega naziva izrednega profesorja ne podaljša.K lanski jesenski odločitvi je odločilno prispevalo negativno mnenje študentskega sveta omenjene fakultete, v katerem profesorju očitajo spolno nadlegovanje. Slednjega naj bi prakticiral verbalno in celo z neprimernimi fizičnimi dotiki, o čemer naj bi obstajalo 23 izjav. Pribac je očitke za Delo zavrnil, na Twitter pa napisal: »Ni prijav na policijo. Ni suma kaznivega dejanja. Ni zgodb o otipavanju. Je zgodba o tem, ali je prav, da neverbalna komunikacija (pogledi, drže) postane odločilna, da nekoga moralno diskvalificiramo. In je zgodba o anonimnih anketah, ki o tem odločajo.«Za Delo je pojasnil, da so bila v postopku upoštevana anonimna mnenja, priloženi pa sta bili še dve, ki nista bili anonimni: »Nobeno od njih pa mi ne očita spolno nadležnih stikov in spolnega izsiljevanja. Tudi očitek, da sem na izpitu spraševal o spolnem življenju študentke, zavračam.«Zdaj pričakuje odločitev senata, pri čemer upa, da mu jo bo sporočil dekan fakultete. Napovedal je, da bo v primeru zanj negativnega izida sprožil ustrezne postopke oziroma uporabil vsa pravna sredstva: »Menim, da imam trdne razloge za odhod na upravni spor«.Na ljubljanski univerzi danes odločitve senata v zvezi z opisanim primerom še ne bodo razkrili: »Sklep seje senata UL v primeru izr. prof. dr. Pribca vam bomo lahko razkrili šele, ko bomo obveščeni, da je bila odločba o odločitvi senata UL vročena pritožniku.« Dodali so še, da vsako pritožbo ali prijavo obravnavajo skrajno resno in z ničelno toleranco do kakršnekoli oblike nasilja.