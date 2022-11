Fitch potrdil bonitetno oceno Slovenije

Bonitetna agencija Fitch je v petek potrdila bonitetno oceno Slovenije pri A s stabilnimi obeti. Kot so ob tem zapisali na finančnem ministrstvu, Fitch s tem Sloveniji priznava gospodarsko in finančno stabilnost ter institucionalno moč, ki sta podprti z njenim članstvom v EU in območju evra.

Za letošnje leto Fitch Sloveniji napoveduje 5,5-odstotno gospodarsko rast, ki bo v prihodnjem letu zaradi vpliva energetske krize nekoliko nižja in bo po napovedih bonitetne agencije znašala 1,3 odstotka.

Agencija ocenjuje, da bo javnofinančni primanjkljaj Slovenije pri 3,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) letos nekoliko nižji glede na lani in s tem še naprej precej pod povprečjem erskega območja. Glede javnofinančnega dolga Slovenije Fitch ocenjuje, da bo ta v letu 2024 padel na 68,6 odstotka BDP.