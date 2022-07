Folklorniki popestrili turistično ponudbo Pirana

V nadaljevanju preberite:

Piranski osrednji Tartinijev trg so v minulih dveh večerih zapolnili folklorni plesalci in glasbeniki iz domače Istre, Krasa in Prlekije, pa tudi iz Hrvaške, Italije, Slovaške in Švedske. »Našo akademsko folklorno skupino smo mnogi med nami ustanovili še kot študentje in v njej vztrajamo tudi kot upokojenci,« sta povedali švedski plesalki Margareta Glock in Annika Becker.