Furs: Simič ni kršil zakonodaje

Generalni direktor finančne uprave (Furs) Ivan Simič, ki je v torek na preiskovalni komisiji o ukrepanju v epidemiji covida-19 razkril, da najboljšega dohodninskega plačnika vsako leto pelje na kosilo, ni kršil zakonodaje, so sporočili iz Fursa. Simič bi najboljšega dohodninskega plačnika peljal na kosilo iz spoštovanja, ker je plačal toliko dohodnine.

Predsednik komisije Robert Pavšič zapisanemu ne verjame in bo državnemu tožilstvu naznanil sum kaznivega dejanja, piše 24.com.

Pavšič, sicer poslanec LMŠ, je v zvezi s temi navedbami opozoril na davčno tajnost, vprašal se je tudi, kako je Simič sploh prišel do teh podatkov in ali ni tega počel še v kakšnih drugih potencialno motiviranih primerih. Simič je odvrnil, da nima kaj skrivati. Katera pravna podlaga mu omogoča vpogled v tovrstne podatke, sicer ni povedal.

Dostop do podatkov

V Fursu so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da »zakon o davčnem postopku v 17. členu določa, da imajo dostop do podatkov, ki so davčna tajnost, vse zaposlene osebe davčnega organa, v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog«.

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Fursu po njihovih navedbah med nalogami generalnega direktorja med drugim določa tudi odločanje v davčnem postopku in upravnem postopku na prvi stopnji. V skladu s to določbo generalni direktor odloča tudi v postopku letne odmere dohodnine na podlagi informativnih izračunov dohodnine, ki jih tudi podpiše.

Poslanec LMŠ Robert Pavšič. FOTO: Državni zbor

»Generalni direktor je torej upravičeno, v skladu z zakonom, seznanjen s podatkom o letni odmeri dohodnine zavezancem, saj v teh postopkih odloča,« poudarjajo. »Generalni direktor ni razkril nobene davčne tajnosti. Javnost tudi ni izvedela niti ene dodatne informacije, ki medijem že ne bi bile znane,« so sklenili.

Pavšič vztraja

To pa ni prepričalo predsednika parlamentarne komisije Pavšiča, ki je po poročanju spletnega portala 24ur.com napovedal, da bo državnemu tožilstvu naznanil sum kaznivega dejanja.

Pavšič namreč vztraja, da Simič ni imel utemeljenega razloga za vpogled v podatke z oznako davčna tajnost - povabilo na kosilo naj to zagotovo ne bi bilo. Dodal je še, da Furs v tem primeru ni tisti, ki bi lahko sodil o zakonitosti dejanja, »za to so pristojne druge institucije«. Simičevo ravnanje je po njegovem mnenju tako sporno, da bi moral odstopiti s položaja.