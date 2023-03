Gantar presenečen, ko je slišal, koliko pogodb je sklenil

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je glede očitkov zaradi pogodb s svetovalci, ki po skupni vrednost presegajo milijon evrov, povedal, da je po kritikah naredil primerjavo s porabo prejšnjih ministrov: bivši minister za zdravje Janez Poklukar je v času svojega ministrovanja, ki je trajalo 1 leto in 3 mesece, sklenil 172 pogodb v vrednosti 1.261.175,79 evrov. Tomaž Gantar je ministrstvo vodil 9 mesecev v letu 2020 in v času svojega mandata sklenil 157 pogodb v vrednosti 1.464.254,66 evrov. Aleš Šabeder je sklenil 172 pogodb v vrednosti 1.154.217,46 evrov med marcem 2019 in marcem 2020, medtem ko je Samo Fakin v polletnem vodenju ministrstva sklenil 174 pogodb v vrednosti 979.530,43 evrov.

»Če pogledamo zneske, smo bili vsi ministri prisiljeni v sklepanje različnih pogodb in ti zneski ne odstopajo od običajnega,« je danes še dejal Bešič Loredan. Slednji je namreč v šestih mesecih ministrovanja z zunanjimi svetovalci sklenil 94 pogodb v skupini vrednosti 1.068.694 evrov (z davkom), izplačanih pa je bilo 170.895 evrov. »Izplačila, ki vključujejo vse davke in prispevke, so bila izvedena glede na obseg opravljenega dela.«

Gantarja in Fakina zanima, za kakšne pogodbe gre

Nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar. FOTO: Bor Slana/STA

Gantarja zanima, kaj vse so šteli v to številko. »Svetovalna skupina zna čelu je delala skoraj zastonj, kaj so šteli v milijon in pol, mi ni jasno, osebno sem imel v kabinetu zaposlenega enega ali dva za krajši čas. Rad bi videl podatke, na podlagi katerih so prišli do zgornjih zaključkov. Res smo financirali določene akcije glede nošenja zaščite mask, ankete ..., ampak to ni šlo za svetovanja. Ko sem slišal te številke, sem bil presenečen,« je še dejal Gantar.

Nekdanji minister za zdravje Samo Fakin. FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi Fakin bi rad videl, katere pogodbe so v nanizanih podatkih zajete. »Ali so to samo pogodbe, ki zajemajo samo rutinske naloge ministrstva in za izvajanje katerih se potrebuje zunanje strokovnjake (npr. zdravstveni svet in razne komisije pri ministrstvu za zdravje, ki so na nek način stalne) ali gre za pogodbe, ki jih skleneš za izredne naloge ministrstva.« Za slednje se Fakin ne spomni, da bi jih podpisoval. Pravi, da v njegovem mandatu tudi ni bilo pogodb z zunanjimi odvetniškimi pisarnami. Vsekakor je treba razdelati, ali gre za stalne - redne pogodbe ali izredne, pred tem pa je nesmiselno dvigovati prah, je sklenil Fakin.

Bešič Loredan oziroma ministrstvo je sklenilo podjemno pogodbo tudi z nekdanjo vodjo kabineta Sandro Kašča - kabinet je vodila od 2. junija 2022 do 31 julija 2022. Svojega hitrega slovesa ni želela komentirati.

Pogodba s Kašco je bila sklenjena 20. julija 2022 za 36.685,74 evrov (z davkom) za svetovanje pri reorganizaciji dela v DZV in pri začetku delovanja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, pri čemer pa je kot datum veljavnosti podjemne pogodbe naveden 1. avgust 2022. Od tega dne je Kašca registrirana tudi kot samostojna podjetnica za kadrovsko in pravno svetovanje.

V zvezi s tem je poslanka Jelka Godec (SDS) na ministrstvo za zdravje 8. marca že naslovila vprašanja, med drugim pa jo je zanimalo, kdo je v imenu ministrstva s Kaščo sklenil pogodbo, kakšni so rezultati njenega dela, želela je tudi pogodbo.