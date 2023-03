Bešič Loredan: Zadevi bomo prišli do dna

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je glede afere v UKC Ljubljana povezane z nevrokirurgom Romanom Bošnjakom, dejal, da gre za nedopustno ravnanje in dodal, da bodo naredili vse, da bodo zadevi prišli do dna. Njihov urad na nadzor, investicije in kakovost v zdravstvu je na ljubljanski klinični center že naslovil dopis, da jih pošljejo račun, zapisnik in ostalo dokumentacijo. Do danes tega še niso dobili. Ob tem je obljubil, da bodo na ministrstvu zadevi prišli do dna, saj da afera po njegovem mnenju kaže na potencialna korupcijska dejanja v kliničnem centru. V zvezi s tem se je odprla Pandorina skrinjica, saj jim ljudje po besedah ministra pišejo in sporočajo številne informacije. »Kot vlada in minister bomo stremeli k temu, da se ogled UKC Ljubljana ohrani. Če je kdo kršil zakon in bo to dokazano, bodo morale ustrezne institucije tudi ukrepati.«

Minister je povedal še, da bodo po štirih letih jutri dali v medresorsko usklajevanje in v javno razpravo Novelo zakona o duševnem zdravju. Zatrdil je, da sledijo koalicijski zavezi in se opravičil Glasu ljudstva, ker se jutri ne bo mogel udeležiti njihovega monitoringa glede uresničevanja predvolilnih zavez.