Garajo v težkih razmerah, a životarijo

Delavcem v gostinstvu in turizmu je dovolj, saj so, kot pravijo, delovni pogoji vse težji in nevzdržni, plače pa mizerne. Če delodajalci ne bodo izpolnili njihovih zahtev, napovedujejo zaostritev sindikalnih aktivnosti, pri čemer ne izključujejo stavke. Prihodnji teden naj bi se obe strani sestali pri ministru za gospodarstvo Matjažu Hanu.