Policisti najbolj izgubljajo zaupanje javnosti

Politiki na dnu lestvice

Raziskava Ogledalo Slovenije meri zadovoljstvo prebivalcev s splošnim stanjem v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnjem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje glede prihodnosti ter zaupanje v institucije in poklice. Raziskave ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Pri zdravstvu ni večjih sprememb

Podatki raziskave Ogledalo Slovenije družbe Valicon, ki spremlja stopnjo zaupanja v institucije in poklice, kažejo na nadaljevanje rasti zaupanja v trgovine in trgovska podjetja, evropsko komisijo, RTV Slovenija, šolstvo, banke, zdravstvo, stranke opozicije, sodišča, mala in velika slovenska podjetja, sindikate, medije in župane ter občuten upad zaupanja v predsednika republike in policijo, glede na čas pred epidemijo.Raziskava meri tudi zaupanje v poklice, kjer je v primerjavi s preteklostjo vrh nespremenjen. Najbolj zaupanja vredni ostajajo gasilci, sledijo medicinske sestre in znanstveniki, zdravniki, (mali) podjetniki ter učitelji. Na pozitivni strani zaupanja so še »navadni človek z ulice«, univerzitetni profesorji, vojaki, policisti, umetniki ter raziskovalci javnega mnenja.Na dnu lestvice so prikovani »politiki na splošno«, sledijo vladni ministri, državni uradniki, duhovniki in direktorji. »Zadnje je nekoliko presenetljivo, saj je zaupanje v podjetja sicer ravno nasprotno, precej visoko,« ocenjujejo v Valiconu.Glede na lanski junij so največ zaupanja pridobili odvetniki, (mali) podjetniki ter učitelji, rast zaznavajo še direktorji, državni uradniki, vojaki, javni tožilci in umetniki. Občutnejših padcev zaupanja v tem času ni bilo, največ zaupanja pa so izgubili policisti.Najbolj zaupanja vredna institucija ostajajo »mala slovenska podjetja«, na drugem mestu ostaja »podjetje, organizacija, v kateri delujete«. Na tretje mesto se je iz četrtega povzpelo šolstvo, s čimer se nadaljuje junija zabeležen trend rasti zaupanja v šolstvo v času epidemije.Četrto mesto si delijo trgovine in trgovska podjetja ter velika slovenska podjetja, sledijo zdravstvo, vojska in policija, ki zaključuje lestvico institucij s pozitivno stopnjo zaupanja, pri čemer sta zdravstvo in policija nekaj zaupanja v obdobju po juniju 2020 izgubili.Pri zdravstvu to ne predstavlja večje spremembe, saj se ohranja večji del zaupanja, pridobljenega v prvem obdobju epidemije. Pri policiji pa gre za nadaljevanje negativnega trenda.Na dnu lestvice ostajajo ključne institucije izvršne in zakonodajne oblasti ter Cerkev. Na zadnjem mestu vztraja državni zbor, tik pred njim so stranke vladne koalicije.