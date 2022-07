Gasilci so Lokvičane rešili pred katastrofo

V nadaljevanju preberite:

Noč z nedelje na ponedeljek je bila za krajane Lokvice na goriškem Krasu ena najtežjih v zadnjih letih. Trepetali so pred tem, ali bo ogenj, ki se je v nedeljo razplamtel na območju Renškega vrha nad Renčami, dosegel tudi njihov kraj. »Ob 22. uri je k nam prišla policija in nam sporočila: 'Stvar je resna. Bodite pripravljeni za evakuacijo',« je povedal domačin Bogdan Marušič. Občutki ob tem obvestilu so bili, je dejal, grozni. »Takrat sem razmišljal, ali se to res dogaja.«

Okoli šestdeset domačinov se je nato zbralo pred vaško kapelico in gledalo tja, kjer je ogenj v daljavi goltal povsem suho, gozdnato pokrajino. »Na tem območju je mešani gozd. V njem rastejo jesen, hrast in bori, polni smole, kar seveda pomeni, da je vse še bolj vnetljivo,« je pojasnil Marušič. Razmere so se do jutra toliko umirile, da vas ni bila več ogrožena, a kljub temu domačini niso bili povsem mirni. Nevarnost namreč še ni minila, saj se požar zaradi burje spet lahko razširi, opozarjajo gasilci.