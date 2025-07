Oster spopad koalicijskih podmladkov o izgubljenih načelih in kletvicah

Četudi ljubezni med Gibanjem Svobodo in SD ni že vse od začetka te koalicije, kar se je že večkrat pokazalo, pa so se odnosi ob razpravi o dvigu obrambnih izdatkov še dodatno zaostrili – morda celo na mejo mogočega sodelovanja.

Tako prvak SD Matjaž Han ni skrival jeze na koalicijskem vrhu, ki ga je predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob sklical po seriji očitkov iz njegovega kabineta, da se gresta koalicijski partnerici le piar s svojim nasprotovanjem. Temu je sledila tudi podpora SD predlogu Levice, naj se razpiše posvetovalni referendum o zvišanju obrambnih izdatkov ... In ob sprejetju predloga nova jeza Gibanja Svobode ...

Ta se je včeraj odrazila s serijo komentarjev in pa novih pikrih sporočil na družbenih omrežjih napram SD oziroma njihovemu predsedniku Hanu, ki je na festivalu Pivo in cvetje nazdravljal z njihovim nekdanjim članom in nekdanjim predsednikom republike Borutom Pahorjem, ki je nedavno dejal, da sam dogajanja v Gazi ne bi poimenoval kot genocid.

»Po par deci piva pri Socialnih demokratih tudi genocid očitno ni več genocid. Te vrednote in načela se hitro pozabi, samo da je piar in da so procenti, ampak dajmo se zresniti. Tukaj gre za genocid. Vrednote so tiste, ki štejejo,« je v objavi na družbenem omrežju povedal Blaž Juren, podpredsednik in vršilec dolžnosti predsednika Gibanja Svoboda mladi.

Sledil je odgovor Mladega foruma SD: »Smo leto pred koncem mandata in vi raje razglabljate, kdo s kom pije pivo na festivalu Pivo in Cvetje, medtem ko mladi čakamo na vaše nerealizirane obljube. Iz besede Svoboda vam je v treh letih ratalo ustvariti kletvico in ne pričakujte, da bomo od vas poslušali o načelnosti,« se je med drugim glasil odgovor, ki ga je sporočila podpredsednica Mia Živković.

V strankah oziroma njihovi vodilni vsaj zaenkrat teh objav niso želeli komentirati, češ da so podmladki samostojni, četudi neuradno velja, da sporočajo to, kar si v strankah mislijo. Ne glede na to, da vsi priznavajo, da so odnosi trenutno napeti, pa menijo, da bo koalicija dokončala mandat.