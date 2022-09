Brglez skupni kandidat Gibanja Svoboda in SD, Golob pričakuje njegovo zmago

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je povedal, da so člani sveta soglasno evropskega poslanca Milana Brgleza potrdili kot skupnega kandidata Gibanja Svoboda in SD. »Njegova dosedanja politična pot kaže, da gre za osebo z visoko stopnjo integritete in da bo s tega vidika ne samo dober kandidat, ampak tudi dober predsednik,« je še navedel Golob, ki je navedel še, da je bil dokaz o njegovi neodvisnosti tudi to, da so se o podpori pogovarjali direktno z njim in njegovo stranko.

V njegovi kampanji bodo po besedah Goloba sodelovali z SD soglasno. Kandidaturo Brgleza pa bodo vložili s podpisi najmanj desetih poslancev. Najprej naj bi bil podpisan vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, nato vodja poslanske skupine SD.

Potrdil pa je naše poročanje, da so ves čas potekali le z Brglezom. Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Ivo Vajgl so te dni zaman čakali klic iz kroga Roberta Goloba.

»Morda pa se nam Levica pridruži v drugem krogu in bo koalicija spet enotna,« pa je komentiral Golob odločitev Levice, da se na predsedniške volitve podajo s svojim kandidatom Miho Kordišem. Navedel je, da je bil scenarij o skupnem koalicijskem kandidatu na mizi do včeraj. »Pričakujemo zmago,« pa se je Golob odgovoril na vprašanje, kakšen rezultat pričakuje, da bo dosegel Brglez.

V SD, kjer so pred zaključnim tajnim potrjevanjem Brgleza čakali na odgovore koalicijskih partneric, pa so takoj odločitvi Gibanja Svoboda na seji predsedstva prav tako že potrdili njegovo kandidaturo. Skupno kandidaturo Brgleza so tudi v SD potrdili soglasno.