Golobov klic so čakali zaman

Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Ivo Vajgl so te dni zaman čakali klic iz kroga Roberta Goloba. Njegovo Gibanje Svoboda je, spomnimo, po četrtkovi seji sveta stranke sporočilo, da se bo aktivno vključilo v predsedniško tekmo in da bo v prvem krogu podprlo neodvisnega kandidata.

Koga, naj bi bilo jasno po Golobovih pogovorih, saj ga je svet njegove stranke pooblastil, da o morebitni podpori v tem tednu opravi pogovore z vsemi neodvisnimi kandidati, ki poosebljajo vrednote Gibanja Svobode. O končni podpori kandidatu bo nato odločal svet stranke. Golob in Brglez sta od tedaj (in tudi prej) že bila v stiku.

V štabu Nataše Pirc Musar klica niti niso pričakovali, nekoliko drugače pa je bilo pri drugih dveh kandidatih. Prebilič namreč pravi, da »še ni prejel vabila«, medtem ko Vajgl razočarano razkriva, da ga nihče od Golobovih ni nikoli poklical, niti odgovoril na njegove klice in vprašanja.

Prosil je za sestanek in z Golobom poskušal vzpostaviti stik po posrednikih, a odziva ni bilo. »Nisem anonimnež v politiki. Imam nekaj izkušenj tako v slovenski kot mednarodni politiki, zato me tak odnos preseneča. Napoved o pogovorih z neodvisnimi kandidati je izzvenela kot nekakšno kupovanje časa in zamegljevanje položaja,« pravi nekdanji minister, diplomat in evropski poslanec. Pri svoji kandidaturi bo vztrajal, če mu bo do 28. septembra, ko bo potekel rok za vlaganje kandidatur, uspelo zbrati dovolj podpisov podpore.

Do zdaj so svojo kandidaturo vložili trije, najprej sta to storila Janez Ciglar Kralj in Gregor Bezenšek ml., včeraj Vladimir Prebilič, danes pa naj bi jo še Nataša Pirc Musar in Anže Logar.