Gibanje Svoboda potrebuje pomoč odvetnika

Kazenski odvetnik Blaž Kovačič Mlinar bo po novem (tudi) strokovni sodelavec ene od parlamentarnih preiskovalnih komisij, ki delujejo v državnem zboru. Gre za preiskovalno komisijo, o kateri bi lahko rekli, da preiskuje samo sebe – vodi jo namreč poslanec Gibanja Svoboda Tomaž Lah, v njej ima večino koalicija, preiskali pa naj bi sume nepravilnosti v Gen-I in vrsti z njim povezanih podjetij ter stranko Gibanje Svoboda.

Predsednik komisije za Gen-I Tomaž Lah je sicer tudi tisti, ki je poklical odvetnika, specializiranega za kazenske zadeve, ali bi bil pripravljen sodelovati. »Gospod Lah mi je rekel, da potrebuje pomoč pri vodenju komisije, ker gre za kazenskopravna vprašanja. Za sodelovanje pa sem se odločil, ker sodelovanje z državnim zborom dojemam kot nekakšno čast,« pojasnjuje odvetnik.

Honorar po njegovem mnenju ni »bogve kakšen« in je nižji od odvetniške tarife. Odvetnik bo po naših informacijah preučil zahtevo SDS po gradivih, dokumentih in informacijah v zvezi z Gen-i in še dvanajstih podjetij. Nekateri sogovorniki ocenjujejo, da gre še za en manever zavlačevanja parlamentarne preiskave, ki ne diši vladajoči Svobodi.