Izenačenje: SDS in Gibanje Svoboda po tri poslance

Gibanju Svoboda je uspela aktivacija volivcev. Anketa inštituta za raziskave trga in medijev Mediana za Delo namreč kaže, da bi SDS dobila tri evropske poslance, Gibanje Svoboda pa tudi. Po en mandat v evropskem parlamentu se obeta še SD, NSi in Vesni z Vladimirjem Prebiličem. Do zdaj so ankete kazale, da bo SDS zmagovalka volitev in bo dobila štiri evropske poslance. Kaj se je v zadnjem tednu spremenilo? Kdo je storil napako in kdo igra vlogo koristnega idiota?