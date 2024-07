Gneča pred UE Ljubljana ni nič manjša

Pred vrati oddelka za tujce na Tobačni ulici v Ljubljani se je tudi danes zjutraj nabralo veliko strank. Ta oddelek ljubljanske upravne enote je sicer med najbolj obremenjenimi v državi, saj na obravnavo čaka več kot deset tisoč nerešenih vlog. Vendar pa bo ta postopek, ki zadeva predvsem tujce, nekoliko omilil vladni interventni zakon, ki naj bi ga državni zbor sprejel še ta teden.

Največja upravna enota v državi, ki zaposluje okoli 300 uradnikov, je danes tako kot preostalih 57 začela z normalnim poslovanjem. Minuli petek sklenjeni stavkovni sporazum med vladno in sindikalno pogajalsko stranjo po novem okoli 2300 zaposlenim zagotavlja izplačilo dodatka za preobremenjenost v višini do največ 20 odstotkov osnovne plače, izplačan pa bo z avgustovsko plačo. Ker je bila večina stavkovnih zahtev »uslišana«, se je stavka zaposlenih, ki je trajala od sredine marca, uradno končala. Frančišek Verk, predsednik krovnega sindikata državnih organov (SDOS), pa je že minuli petek državljanom svetoval, naj upravno enoto, če ni nujno, obiščejo kak drug dan. Ocenil je namreč, da bo prvi dan po stavki na upravnih enotah najverjetneje izredno velik obisk.

Največ zaostankov na UE Ljubljana je na področju tujcev, kjer imajo nerešenih okoli deset tisoč vlog. FOTO: Črt Piksi

Vzpostavljen sistem samonaročanja

Na ljubljanski upravni enoti je tako ponovno vzpostavljen sistem naročanja na upravne storitve. Naročiti se je mogoče v spletni aplikaciji eSamonaročanje ali s klicem na telefonsko številko klicnega centra za naročanje 01 828 16 90. Pri tem na UE Ljubljana pojasnjujejo, da morajo nenaročene stranke počakati na prvi prosti termin. Iz aplikacije eSamonaročanje pa je razvidno, da je treba denimo za termin za izdelavo osebnega dokumenta na ljubljanski upravni enoti čakati dva dni. Dodajmo še, da so se že pred časom spremenile tudi uradne ure na UE. Te so na ljubljanski upravni enoti v ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, ob sredah do 18., ob petkih le do 13. ure, ob četrtkih pa uradnih ur sploh ni. Krajevni uradi na Igu, v Notranjih Goricah, Velikih Laščah, Dobrovi, Dolu pri Ljubljani in na Škofljici pa so od prvega julija do 27. septembra zaprti.