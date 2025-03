Z goljufijo poskušali pridobiti 2,7 milijona evrov na javnem razpisu EU

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so prejšnji teden na osmih naslovih izvedli več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov zaradi poskusa goljufije na javnih razpisih za pridobitev sredstev Evropske unije.

Predkazenski postopek se je pričel v letu 2024 na podlagi kazenske prijave zaradi ugotovljenih nepravilnostih na dveh javnih razpisih. Kriminalisti so del preiskovalnih aktivnosti izvajali še v začetku tega tedna. Zasegli so poslovno in drugo dokumentacijo ter elektronske naprave.

Ugotovili so, da so osumljenci v imenu podjetja, ki deluje na območju PU Novo mesto, poskušali pridobiti sredstva EU na dveh javnih zapisih v skupni višini več kot 2,7 milijona evrov. To so poskusili storiti tako, da so prikazovali lažne okoliščine, na podlagi katerih bi bili upravičeni do izplačil denarnih sredstev.

Predkazenski postopek poteka zoper eno pravno in tri fizične osebe, usmerja pa ga Evropsko javno tožilstvo. Za kaznivo dejanje goljufije na škodo Evropske unije osumljencem grozi od enega do osem let zaporne kazni.