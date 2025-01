Goljufali z mrežo 15 podjetij

Celjski kriminalisti so končali »dlje časa trajajočo obsežno« kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete in na pristojno državno tožilstvo ovadili več osumljencev za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin.

Prvotni sum so pri svojem delu zaznali delavci Finančne uprave Republike Slovenije (Furs), ki so o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste, so sporočili s PU Celje. Kriminalisti so jeseni 2022 začeli predkazenski postopek, ki ga je usmerjalo specializirano državno tožilstvo. »Zaradi kompleksnosti in obsežnosti primera je specializirano državno tožilstvo ustanovilo specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg celjskih sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih institucij,« pojasnjuje tiskovna predstavnica Milena Trbulin.

Kot je pojasnila, kompleksnost predkazenskega postopka izvira predvsem iz analize prepletenosti izvedenih nelogičnih finančnih transakcij v mreži več kot petnajstih lastniško in poslovodno povezanih gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije.

Izkazalo se je, da so osumljenci pri izvajanju očitanih kaznivih dejanj v obdobju 2018–2021 načrtno in organizirano s pomočjo teh družb torej opravljali »nelogične finančne transakcije, izdajali lažne račune in izkazali medsebojno prepletene, mednarodne povezane denarne tokove«. Na podlagi tega so od Fursa zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, kar je bila tudi protipravna premoženjska korist.

Kriminalisti so konec lanskega leta na specializirano državno tožilstvo poslali kazensko ovadbo zoper dve pravni in 11 fizičnih oseb z območja policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, od tega so bile tudi štiri fizične osebe iz tujine. Večina drugih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisana iz poslovnega registra Slovenije. Osumljenci so z navedenimi kaznivimi dejanji pridobili za več kot dva milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti jim grozi kazen zapora od enega do osmih let, za davčno zatajitev od enega do osem let zapora, za pranje denarja do pet let zapora in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin kazen zapora do dve leti.