Odziv na zapis o delovanju Judo zveze Slovenije

Aljaž Sedej kot generalni sekretar Judo zveze Slovenije (JZS) ob podpori predsednika, obeh podpredsednikov in vseh članov izvršilnega odbora JZS popravljam navedbe, ki jih je podal Kolja Herič v svojem zapisu. Ta je bil kot odziv na Delov intervju z mano objavljen 28. 12. 2024 v tiskani izdaji časopisa Delo in 1. 1. 2025 v spletni različici Dela.

Kolja Herič je v zapisu najprej navedel, da naj bi se po JZS širilo zlo in laži, vpletene osebe pa naj bi molčale in za to prejele »nekaj kimon ali nižjerazredne funkcije na zvezi«. Gre za povsem pavšalne trditve, glede katerih se niti ne morem podrobneje opredeliti. Sam nisem seznanjen, da bi se komurkoli na tak način delilo kimone, prav tako ni bil nihče brez razpisa in v nasprotju s predpisi JZS imenovan za funkcionarja zveze.

Kolja Herič v zapisu trdi, da naj bi jaz pred več pričami izvršilnega odbora JZS od Ernesta Tramška zahteval, »da bi posredoval v tožbi ŠD Pohorski odred zoper JZS, da se le ta umakne«, jaz pa naj bi v zameno uredil »oprostitev Vita Dragiča«. Gre za čisto laž, saj česa takega nikoli nisem rekel. To lahko potrdijo vsi člani izvršilnega odbora, ki so bili prisotni na tisti seji. Zaradi razžalitve in povzročene škode bom zoper Koljo Heriča tudi sprožil ustrezne pravne postopke.

Ne držijo niti navedbe Kolje Heriča, da bi jaz bil kakorkoli odgovoren za ravnanje JZS v primerih Dragič in Vučina. V primeru Dragič je JZS postopala v skladu s 47. členom Zakona o športu. Ko je bila JZS s primerom seznanjena, se je dvoletni absolutni zastaralni rok za disciplinski pregon iz Disciplinskega pravilnika JZS že iztekel. Zadevo pa je obravnavalo in o njej pravnomočno odločilo Okrožno sodišče v Mariboru. V zadevi Vučina pa je častno razsodišče JZS zadevo obravnavalo v času, preden sem nastopil funkcijo generalnega sekretarja JZS. Tudi sicer je častno razsodišče neodvisen disciplinski organ JZS, na delo katerega razumljivo nimam nikakršnega vpliva.

Nikoli nisem govoril ali najavljal, da naj bi se delovanje JZS centraliziralo. Pisarna v Ljubljani se je odprla zaradi racionalizacije stroškov, saj je stroškovno ugodnejša od potnih stroškov vsakodnevne vožnje v Slovensko Bistrico in nazaj. V Slovenski Bistrici sem v času opravljanja funkcije generalnega sekretarja JZS prespal štirikrat, ker so službene obveznosti trajale do večernih ur in je bilo spanje cenejše kot vožnja v Ljubljano in nazaj. Tudi glede zapisnikov sej izvršilnega odbora JZS očitki Heriča ne držijo, saj bo dostop do njih omogočen na platformi Extranet na Sharepointu, ki je že pripravljena in bo predstavljena na letošnjem rednem zboru članic JZS. Tam bodo lahko članice JZS dostopale do vseh internih dokumentov. Nikoli nisem samovoljno dodajal sklepov izvršilnega odbora, če je kdaj prišlo do kakšne manjše napake pri zapisih sklepov, so bile te naknadno ustrezno popravljene.

Avtor zapisa mi očita, da javnosti sporočam o dolgu preko 60.000 evrov, ki ga je prejšnje vodstvo JZS s predsednikom Lovrencijem Galufom ustvarilo z organizacijo seminarja Kodokana v Podčetrtku, hkrati pa naj bi ob moji »gonji, pohlepu po oblasti, mojem ustoličenju in zamenjavi predsednika sponzorji odpovedali pogodbe v višini prek 100.000 EUR«. Poslovanje v času predsedovanja Lavrencija Galufa je pregledal nadzorni odbor JZS in po trenutno razpoložljivih informacijah je bila takrat s seminarjem Kodokana v Podčetrtku ustvarjena izguba oz. dolg v višini 68.000 evrov. Lovrencija Galufa je z mesta predsednika JZS razrešil zbor članic kot najvišji organ JZS. Enako je zbor članic JZS mene imenoval za generalnega sekretarja JZS. Šlo je za razrešitev in imenovanje na način, kot je predviden v Statutu JZS. Zato ne gre za nikakršno mojo gonjo, pohlep po oblasti ali ustoličenje, temveč za veljavno izraženo voljo večine članic JZS. Če kdo od sponzorjev zaradi nestrinjanja z voljo večine članic JZS preneha sponzorirati JZS (in pogodbeno razmerje to dopušča), to ni moja odgovornost. Poleg tega nikakor ne držijo navedbe, da naj bi bile odpovedane pogodbe v višini prek 100.000 evrov.

Glede očitkov o stroških Odvetniške pisarne Zaman odgovarjam, da odvetniške stroške JZS povzročajo predvsem Kolja Herič, njegovi podporniki in klubi, ki jih zastopa. Z neutemeljenimi tožbami sproti povzročajo stroške odvetniškega zastopanja. Do sedaj je bila s tremi sodbami oz. sklepi Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici (od katerih je ena sodba že pravnomočna) tožečim strankam že naložena obveznost plačila stroškov postopka JZS, tako da bodo delno odvetniški stroški JZS povrnjeni oz. jih je ena tožeča stranka že povrnila. Stroške JZS Kolja Herič in z njim povezane osebe povzročajo tudi z neutemeljenimi in že zavrženimi kazenskimi ovadbami. Poleg tega je bistveno pretirana tudi navedba Heriča glede same višine računa OP Zaman. Ne drži niti, da je bila moja plača zvišana, saj ostaja enako visoka, kot jo je prejemal moj predhodnik g. Očko. Slednji je bil na JZS zaposlen do konca leta 2023, ko se je upokojil.

Nadalje mi Kolja Herič v zapisu očita, da sem v intervjuju omenil, da so se JZS v času od mojega imenovanja za 20 % zvišala pridobljena sredstva, čeprav naj bi bil po oceni Heriča edini razlog za to dvig višine dodeljenih sredstev vsem športnim zvezam na račun povečanja sredstev Fundacije za šport. To ne drži. Do dviga pridobljenih sredstev JZS ni prišlo na račun sorazmernega povečanja sredstev Fundacije za šport, saj JZS iz razlogov izven moje sfere odgovornosti v skladu s preteklo prakso tega ni v celoti izkoristila. Lahko pa zagotovim, da smo od Fundacije za šport v primerjavi s prejšnjimi leti tako za vrhunski šport kot za mlade prejeli več sredstev. Prav tako mi Herič očita organizacijo državnega prvenstva z domnevno fiktivnimi tekmovalci z namenom pridobitve kategorizacij. Tudi to ne drži. Prijavo Heriča glede tega sta preverila tako Policijska uprava Maribor kot tudi Inšpektorat za šport, ki nista odkrila nobenih nepravilnosti – saj jih ni bilo.

Dne 29. 3. 2024 je bilo na rednem zboru članic sprejeto večje število novih članic JZS. Kolja Herič trdi, da so med njimi tudi slamnati klubi, ki nimajo odprtega transakcijskega računa. Kolja Herič je zoper mene v zvezi s pregledom novih klubov vložil več kazenskih ovadb, ki jih je pristojno državno tožilstvo že zavrglo. Na rednem zboru članic JZS 29. 3. 2024 so bili v JZS sprejeti tudi številni klubi, ki so bili ustanovljeni v zelo kratkem času in so neposredno ali posredno (v dokumentaciji klubov se pojavlja v različnih vlogah) povezani s Koljo Heričem. Vse nove klube, ki so zaprosili za včlanitev v JZS, sem pregledal v skladu s Statutom in Registracijskim pravilnikom JZS. Odločitev o njihovem sprejemu v JZS pa je sprejel redni zbor članic. V Statutu so bili pogoji za včlanitev določeni preveč ohlapno, zato je bila 12. 11. 2024 z dvotretjinsko večino vseh članic JZS sprejeta sprememba Statuta, ki pogoje za včlanitev zaostruje in zagotavlja, da se lahko včlanijo le dejansko aktivni judo klubi. Po prehodnem obdobju bodo te pogoji veljali tudi za obstoječe članice. Novi Statut JZS torej daje podlago za to, da se bodo izključili klubi, ki dejansko niso aktivni. To velja tudi za vse klube, ki so bili v JZS sprejeti 29. 3. 2024.

Na pomanjkljivosti v takrat veljavnem Statutu je na izvršilnem odboru JZS opozoril tudi g. Jenuš, ki je navedel, da je nove klube ustanovil z namenom, da izpostavi absurd zastarelega statuta in možnosti zlorabe. Prav te možnosti zlorabe so bile s sprejetjem novega Statuta dne 12. 11. 2024 odpravljene.

V zvezi z zborom članic JZS dne 12. 11. 2024 Herič lažnivo trdi, da naj bi se podkupovalo klube in da naj bi šlo za zlorabo javnih sredstev in davkoplačevalskega denarja. Gre za popolno laž in nič od tega ne drži. Na seji so bili prisotni tudi novinarji RTV Slovenije, ki so sejo posneli, tako da je bilo vse transparentno. Kolja Herič na zboru ni bil prisoten, sedaj pa širi neresnice o njegovem poteku.

Navedeno kaže, da so trditve Kolje Heriča v zapisu neresnične. Zato sem se moral odzvati s predmetno zahtevo za popravek.

Aljaž Sedej, generalni sekretar Judo zveze Slovenije