Golob je prepričan, da bo ta koalicija obstala tudi v naslednjem mandatu

Interpelacija vlade Roberta Goloba, za obravnavo katere je danes predvidenih več kot štirinajst ur, se je že v uvodnih nagovorih začela burno. SDS, ki jo je predlagala, je namreč hotela predvajati vrsto izsekov iz TV-poročil, kar je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič začasno prekinila. Poslanci Gibanja Svobode so SDS začeli spraševati o avtorskih pravicah, SDS pa so jih obtoževali cenzure.

A tudi vsebina samih nagovorov, na eni strani prvopodpisanega predlagatelja poslanca SDS Zvoneta Černača in na drugi strani predsednika vlade Roberta Goloba, je kmalu prerasla začetni očitek – napačne izjave o pokojninskih spremembah izpred trinajstih let. »Janševa vlada je z zakonom iz leta 2012 ustavila dolgoletno padanje pokojnin,« je poudaril Černač in predvajal izseke, ki so pritrjevali njegovim navedbam, da vlada ni znižala odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove, pač pa je šlo za preračun. Naštel je tudi člane sedanje koalicije, ki so prispevali glasove za spremembe – ministra Alenka Bratušek in Matjaž Han, državna sekretarja Matevž Frangež in Dejan Židan ter poslanka Tamara Vonta.

Že vnaprej se je odzval tudi na vladne izjave, da gre za zlorabljanje interpelacije za namene kampanje za referendum o dodatku k pokojnini za izjemne umetnike. »Ne interpelacije in ne referenduma ni mogoče zlorabiti,« je navedel Černač in izpostavil »dvoličnost« koalicije, saj da ko predlagajo referendum sami, je to zanje najvišja oblika demokracije. Ko pa ga volivci predlagajo s svojimi podpisi, pa je to po njihovem zloraba, je navedel. Kaj so torej pričakovanja SDS od interpelacije? Današnja interpelacija naj poda odgovor, koliko časa namerava vlada še vztrajati pri mrtvem teku, praznih obljubah, manipulacijah in lažeh.

Golob mu je odgovoril z navedbami, da gre le za politični teater in da je namen SDS že celoten mandat le zavlačevanje in blokiranje. Ta čas bi po njihovem lahko namenili čemu bolj koristnemu. »Če bi imeli vsaj pogum, bi to mlatenje prazne slame nadgradili vsaj s predlogom sklepa,« je navedel Golob in vztrajal, da je vlada že sprejela oziroma še bo pomembne reformne odločitve.

Posebej je izpostavil novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so jo poslanci po izglasovanem vetu državnega sveta danes ponovno potrdili. »Ta vlada in ta koalicija se je javno zavezala, se je jasno zavezala javni socialni mreži, javnemu zdravstvu in pri tem bomo vztrajali ta mandat in še naslednji mandat. Ker je to tisto, za kar smo se sploh podali v politiko,« je med drugim navedel v začetnem nagovoru.

Vlada bo po njegovih besedah v naslednjem mandatu gradila na štirih stebrih – najpomembnejši je socialna država, drugi steber je gradnja države in družbe znanja, tretji steber je gospodarstvo in konkurenčnost Slovenije, ki se začne pri gradnji okolja, četrti steber pa sta obramba in varnost.