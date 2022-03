Golob: Ne želimo utrujati z 200-stranskimi dokumenti, dokler to ni aktualno

»Ne želimo z 200-stranskimi dokumenti utrujati javnosti, dokler to ni aktualno,« je na novinarski konferenci dejal Robert Golob in napovedal, da ga bodo razkrili na predvolilni konvenciji 19. marca, tako kot vse kandidate za parlamentarne volitve in celoten program. Tega naj bi po njegovih besedah pripravljalo več kot 60 strokovnjakov. Nekateri od njih bodo tudi na kandidatni listi, večina pa jih je po njegovih besedah pripravljena, da se kasneje vključi v izvršno vejo oblasti.

Kdo so ni želel razkrivati, saj da se morajo nekateri zaradi razmer, v katerih smo, skrivati in se ne smejo kazati javnosti, ker bi sicer trpeli sankcije. »Žalostno, ampak tako demokracijo trenutno imamo,« je še navedel.

Pred volitvami se njegova stranka ne bo povezovala, saj ne bi imeli vpliva na izbiro kandidatov in ne bo vedeli, kakšne in čigave interese bi zastopali ti poslanci. Kot je še poudaril, so zelo temeljiti pri preverjanju kandidatov. »Ne bomo bežali odgovornosti, sprejemamo jo nase,« je navedel. Po naših informacijah mora vsak nov član pridobiti priporočilo dveh že obstoječih članov, nato pa jih potrjuje še izvršni odbor stranke. Še pred tem pa mora vsak napisati še motivacijsko pismo, zakaj se jim želi pridružiti.

Gibanje Svoboda bo kandidate in program predstavilo šele 19. marca. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tudi s strankami Koalicijami ustavnega loka po njegovih besedah ne bodo imeli predvolilnih dogovorov o delitvi oblasti po volitvah.

Na vprašanja glede konkretnih programskih rešitev oziroma dejanj, Golob ni odgovarjal. Zavzel pa se je za čimprejšnja pomoč Ukrajini - vključno z dobavo orožja -, odprt prehod beguncev čez ozemlje Slovenije v druge države ter tudi odstranitev ograj na meji s Hrvaško. Tudi zaradi vojne v Ukrajini bo po Golobovo treba premisliti o spremembah obrambne politike. Zavzema se za povečevanje obrambnega proračuna, a pri tem mora iti Slovenija po poti pametne specializacije ter vlagati v tiste tržne niše, kjer je lahko faktor in lahko prispeva k svetovnemu miru. Največ bi po njegovo lahko ponudi na segmentu civilne zaščite in reševanja.

Prav tako je treba po njegovem mnenju temeljito razmisliti o naši zunanji politiki, saj nobena resna država ne vodi zunanje politike preko Twitterja enega posameznika, še najmanj tako, da se hujska k dodatnim spopadom. Sam Twitter računa ne bo imel.