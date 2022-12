Premier v novoletni poslanici: Nova vlada vrnila občutek normalnosti

Leto, ki je za nami, je bilo leto velikih izzivov, je v novoletni poslanici poudaril premier Robert Golob. Kljub pandemiji covida-19, vojni v Ukrajini in draginji je po njegovih besedah to leto v slovensko družbo prineslo marsikaj pozitivnega. Meni, da je ta vlada v zadnjih šestih mesecih v slovensko družbo vrnila občutek normalnosti.

»Normalnosti, kakršno lahko daje le odprta družba, ki verjame v vladavino prava. Odprta družba, ki stavi na spoštovanje človekovih pravic in dostojanstvo vsakega posameznika. Ravno takšno ozračje pa je tisto, ki omogoča, da sprostimo najboljše v sebi. Da odklenemo vse zmožnosti, združujemo vse svoje vrline v to, da lahko skupnosti pomagamo v boljšo prihodnost,« je dejal Golob v poslanici.

Leto 2023 bo po njegovih besedah leto reform, s katerimi želi vlada obvladati vse tiste izzive, ki so se kopičili zadnjih 30 let. »Želimo popolnoma spremeniti sistem delovanja javnega zdravstva, vpeljati reformo tako v pravosodje kot v šolstvo. Pripravljamo reformo pokojninskega sistema in stanovanjske politike. Navsezadnje tudi davčno reformo,« je dejal.

Po njegovih besedah je vse skupaj lahko temelj posodobitve naše države na način, da bo Slovenija postala moderna evropska država, na katero bomo lahko vsi ponosni, kjer koli v svetu.

Državljanom je v novem letu zaželel pozitivno energijo in pogum. »V letu 2023 vam vsem želim neizmerne pozitivne energije, s katero boste lahko odklenili svoje zmožnosti ter vrline usmerili v uresničevanje svojih želja in ciljev. Vsem nam pa za leto 2023 želim neizmeren pogum. Pogum, s katerim bomo Slovenijo popeljali v boljšo prihodnost,« je zaključil Golob.