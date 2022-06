Golob se bo glede Ukrajine soočil z Janšo in Toninom

V nadaljevanju preberite:

Na skupni seji odbora za zadeve EU in odbora za zunanjo politiko bo predsednik vlade Robert Golob iskal podporo za enotno in skupno stališče slovenske politike pred zasedanjem evropskega sveta konec tedna, ki bo namenjen vojni v Ukrajini.

Premier Robert Golob je že večkrat pojasnil, da sam ne želi določati zunanje politike, zato si je postavil cilj, da bi skupno in enotno stališče Slovenije do vojne v Ukrajini nastalo v državnem zboru.

Neformalna izhodišča, ki veljajo tudi kot najširše smernice za delovanje ministrice in koalicijskih poslancev, pa je pripravil evropski poslanec Milan Brglez. Najpomembnejša točka je, da Slovenija z vsemi razpoložljivimi sredstvi pomaga Ukrajini, da se obrani pred agresijo Rusije. Med razpoložljiva sredstva pa ne sodi ne uporaba Slovenske vojske v Ukrajini ne privolitev v takšne odločitve EU in zveze Nato, ki bi lahko vodile do povečanja intenzivnosti mednarodnega oboroženega konflikta med Rusijo in Ukrajino. Po drugi strani si mora Slovenija diplomatsko prizadevati za takojšnjo prekinitev sovražnosti in preprečevanje totalne vojne.