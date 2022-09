Golob še vidi prednost v širši vladi

Po napovedi ministra za delo Luke Mesca, da ne glede na izid referenduma ministrstva za solidarno prihodnost ne bo, ampak bodo na resor dela prenesli področja stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in ekonomske demokracije, v kabinetu predsednika vlade Robeta Goloba odgovarjajo, da »koalicijske partnerice o tem še niso razpravljale in odločale«.

Na kabinet predsednika vlade smo se obrnili z vprašanji, kako je nastala ta odločitev in kaj se bo zgodilo z drugimi spremembami zakona o vladi, o katerih bomo predvidoma odločali na naknadnem zakonodajnem referendumu. SDS namreč zbira podpise za razpis referenduma, a kot je slišati, si kljub Meščevi napovedi ne nameravajo premisliti, saj je zakon že sprejet in bi ga vlada Roberta Goloba tako lahko začela izvrševati.

Do 5. oktobra morajo v SDS zbrati najmanj 40.000 podpisov. Koliko so jih že, pa (še) ne razkrivajo.

Mesec je povedal, da sta o njegovem obstanku na ministrstvu za delo govorila z Robertom Golobom, a v premierovem kabinetu pri tem vseeno vztrajajo, da bi rekonstrukcija s tremi novimi ministrstvi vladi omogoča jasnejši fokus na področjih, na katerih želi uvesti nujne in hitre spremembe, s katerimi se je do zdaj odlašalo: reševanje stanovanjske problematike, dolgotrajne oskrbe, zelenega prehoda in podnebnih sprememb.

Poleg ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga po besedah Mesca zdaj ne bo, spremembe zakona o vladi predvidevajo še delitev izobraževalnega ministrstva na ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki bi ga vodil sedanji minister Igor Papič, njegov državni sekretar Darjo Felda pa bi prevzel ministrstvo za vzgojo in šolstvo. Sedanji minister za infrastrukturo Bojan Kumer bi prevzel ministrstvo za podnebje in energijo, infrastrukturo pa bi vodila državna sekretarka Alenka Bratušek. Ne sprememba vodstva, ampak le sprememba statusa ministrstva pa čaka sedanjo službo za razvoj in kohezijsko politiko, ki jo vodi Aleksander Jevšek, ter službo za digitalno preobrazbo, ki jo vodi Emilija Stojmenova Duh.

Po zadnji interpretaciji naj bi poleg vseh omenjenih zaslišanja pred pristojnim parlamentarnim odborom morala opraviti tudi še minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki naj bi pod svoje okrilje dobil področje športa, in okoljski minister Uroš Brežan.

Če volivke in volivci ne bodo zavrnili omenjenega zakona na naknadnem zakonodajnem referendumu, bodo nova ministrstva po zagotovilih Golobovega kabineta popolnjena s strokovnimi kadri v javni upravi, sicer bodo Golobovi morali vladati na nespremenjeni način še najmanj eno leto.