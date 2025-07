Robert Golob: To smo zaradi uspehov v kolesarstvu dolžni storiti

Vlada je v četrtek sprejela sklep o pismu o nameri za organizacijo začetka kolesarske dirke po Franciji v Sloveniji. Če bo kandidatura uspela, bi Slovenija postala gostiteljica enega največjih in najbolj spremljanih športnih dogodkov na svetu. Podporo pobudi so izrazili tudi slovenski vrhunski kolesarji.

»Zdaj gre zares,« je ob današnji predstavitvi pobude dejal predsednil vlade Robert Golob, ki bo čez teden dni namero sam predal organizatorjem dirke po Franciji. Slovenija bi začetek dirke po Fraciji gostila leta 2029.

»Ne gre za preprosto zadevo niti za enostavno odločitev. Gre za nekaj, za kar sem prepričan, da smo tudi zaradi neizmernih in velikanskih uspehov naših fantov in deklet v kolesarstvu v resnici dolžni storiti. Dolžni kot vlada, dolžni kot narod,« je dejal predsednik vlade. Kot je dodal, bi s tem jasno pokazali, da ni Slovenija zgolj lepa dežela, ampak tudi samozavestna dežela, ki si upa postaviti ob bok največjim, ne samo v športu, ne samo na tekmovalni stezi, ampak tudi kot organizatorji največjih dogodkov.

Predsednik vlade verjame, da bo ta izziv naletel na zelo plodna tla, ker v Sloveniji imamo izkušnje, hkrati pa verjame, da bo v navdih in ponos vsem, ne le športnikom, da bo priložnost za gospodarstvo in pripomogel k prepoznavnosti Slovenije. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta skupaj z ostalimi kolesarji prepoznavna že zdaj, »kamorkoli pridem, me vse sprašujejo o Tadeju«, je povedal Golob in dodal, da morda pa vsi ti, ki poznajo kolesarje, še ne poznajo lepote Slovenije. »Po letu 2029 jih bodo in to je razlog, zakaj se podajamo na to pot,« je dejal.

FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Slovenija je trenutno na lestvici Mednarodne kolesarske zveze na drugem mestu med državami, Pogačar pa neprekinjeno že od septembra 2021 zaseda prvo mesto mednarodne lestvice.

Organizacija dirke po Franciji sicer sodi pod okrilje Amaury Sport Organization, ki je ustvarilo stike in odprlo vrata za razmišljanje o možnosti izvedbe nekaj začetnih etap v Sloveniji. Po navadi gre za začetne tri etape, v katerih države predstavijo tudi naravne danosti gostiteljice, na kar se opira slovenska vlada.

»Slovenija ponuja vse: slikovito pokrajino, spektakularne vzpone, živahna mesta, bogato kulturno dediščino, vrhunsko infrastrukturo in dolgoletne izkušnje z organizacijo največjih mednarodnih tekmovanj. Ponosni smo na svojo trajnostno naravnanost in sposobnost, da šport povežemo z gospodarstvom, turizmom in družbo,« so pri vladi zapisali v sporočilu za javnost.

Doslej se je Tour 26-krat začel v tujini, prvič leta 1954 v Amsterdamu na Nizozemskem. Tudi v naslednjih dveh letih bo start zunaj Francije. Najprej leta 2026 v Barceloni, leto kasneje pa v Edinburghu v Veliki Britaniji.