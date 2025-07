Golob podprl Tour v Sloveniji, bomo za Pogačarja navijali na domačih cestah?

Premier Republike Slovenije Robert Golob je napisal uradno pismo o nameri, v katerem je potrdil, da vlada podpira začetek kolesarske dirke po Franciji na slovenskih tleh in da je pripravljena v projekt vložiti začetni denarni vložek.

Golob je idejo predstavil na družabnih omrežjih: »Vozimo že 5200 let. Zdaj vozimo za Grand Départ! Na območju današnje Slovenije se je kolo prvič zavrtelo pred 5200 leti. Danes se kot narod kolesarjev z jasno vizijo in velikim srcem podajamo v novo poglavje; Slovenija vstopa v tekmo za Veliki start Dirke po Franciji!«

Na vsakih nekaj let štart dirke po Franciji gosti kakšna tuja država. Pred leti so se kot gostiteljice Grand Départa preizkusile Baskija, Danska in lani Italija, v igro pa se vključuje tudi Slovenija. Jasno je, da se bo Tour leta 2027 začel v Veliki Britaniji, naslednja na vrsti pa je kot kaže Slovenija. Pred meseci so se že pojavila namigovanja o tem, da bi rumena pentlja prišla na slovenska tla, govorice pa je dodatno podkrepil tudi naziv Kolesarskega mesta Tour de France, ki ga je letos prejel Kranj.

Začetna naložba naj bi znašala okrog 15 milijonov, Slovenija pa bi se lahko kot gostitelj združila tudi s Furlanijo - Julijsko krajino.